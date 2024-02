Rodríguez-Piñero pregunta a la Comisión Europea sobre el cambio climático tras negarlo un edil de Vox en València

Compromís presenta en el consistorio valenciano una moción para reprobar a Gosálbez "por su negacionismo"

La eurodiputada socialista Inmaculada Rodríguez-Piñero ha planteado a la Comisión Europea varias preguntas sobre el cambio climático después de que el edil de Devesa-Albufera en València y miembro de Vox, José Gosálbez, negara este miércoles su existencia durante la Conferencia Internacional de Conservación y Gestión de Humedales que, bajo el título 'Humedales ante el cambio climático', ha acogido la capital valenciana.

En el escrito en el que formula las preguntas, Rodríguez-Piñero ha señalado que ese acto estaba "promovido por la Capitalidad Verde Europea", un reconocimiento que València ostenta durante 2024 por decisión de la Comisión Europea.

La eurodiputada señala que "en el acto 'Conservación y gestión de humedales frente al cambio climático' promovido por la Capitalidad Verde Europea de València, ciudad nombrada por la Comisión Europea para este hito de 2024, el representante del Ayuntamiento de València y concejal de Devesa-Albufera, José Gosálbez, aseguró públicamente y ante todos los asistentes a la conferencia que el problema del humedal de La Albufera 'no es el cambio climático, alarmismo climático o religión climática'" y que "'ese discurso de la burbuja climática no ha servido más que de señuelo ideológico y de derroche de dinero público".

Asimismo, ha precisado que el edil apuntó también sobre la definición de cambio climático "ya se han descolgado un buen número de científicos, y algunos de ellos premios Nobel". Rodríguez-Piñero reclama saber, "en base a estas afirmaciones de un representante público en un acto de la Capitalidad Verde Europea promovido por la Comisión" Europea, si esta considera que "hay evidencias científicas sobre el cambio climático y el correspondiente calentamiento global".

Igualmente, la eurodiputada pregunta "qué evidencias científicas existen, según la Comisión Europea, sobre el impacto del calentamiento global en los humedales europeos como la Albufera" de València.

"REPROBACIÓN"

En el Ayuntamiento de València y desde la oposición, Compromís ha anunciado este jueves, en un comunicado, que en el próximo pleno del consistorio presentará una moción para impulsar la "reprobación" del edil de Devesa-Albufera "por su negacionismo del cambio climático" y tras sus declaraciones en la mencionada cumbre sobre humedales.

Este grupo municipal ha manifestado que una persona con el discurso que defiende José Gosálbez "es un peligro para la conservación de la Devesa, de la Albufera y de la propia ciudad" y ha expuesto que, "por tanto, no puede tener ninguna competencia de gobierno".

"Un concejal con esta ideología ultra no puede continuar ni un minuto más al frente de la protección de la Devesa y de la Albufera, el patrimonio natural más importante que tenemos los valencianos", ha asegurado el edil de Compromís y exresponsable de Ecología Urbana y del citado paraje natural, Sergi Campillo.

El concejal ha afirmado que si la alcaldesa de València, María José Catalá (PP), "no le retira las competencias" a Gosálbez "y condena sus palabras, asume en primera persona este discurso negacionista", algo que ha considerado "incompatible con la Capitalidad Verde Europea". "Tenemos una alcaldesa más preocupada por agradar al PP de Madrid que por hacer el trabajo que le toca hacer en València", ha añadido.

Campillo ha acusado a la primera edil y a "sus socios de Vox" en el ejecutivo municipal de "causar daño a la reputación de la ciudad, dejándonos en ridículo ante todo el mundo científico que asistía a la conferencia". El concejal ha señalado que los asistentes "se quedaron perplejos con las palabras del concejal del Ayuntamiento cuando negó la evidencia científica y el gran reto global que es el cambio climático".

Sergi Campillo ha resaltado que ese se dio "en una conferencia que precisamente estaba dedicada a analizar las consecuencias del mismo sobre los humedales, con una presencia de científicos especialistas en la materia". "Los vecinos no merecen pasar vergüenza por este gobierno, no merecen este despropósito intolerable. Por eso, este señor no puede estar ni un minuto más en el gobierno de la ciudad", ha insistido.

"VERGONZOSO"

También desde la oposición en el consistorio, la concejala socialista Elisa Valía ha lamentado que María José Catalá "no haya cesado todavía" a José Gosálbez y le haya "retirado de sus responsabilidades en el parque natural" de la Devesa-Albufera, al tiempo que ha destacado que este representante de Vox "dejó en ridículo a València ante un foro de expertos internacionales".

Valía ha apuntado, en un comunicado, que la alcaldesa es "tan negacionista del cambio climático como su concejal de Devesa-Albufera" y ha calificado de "vergonzoso" el discurso de este representante municipal.

"Catalá está convirtiendo València en una caricatura de las peores políticas, en lugar de aprovechar la Capitalidad Verde para poner en marcha acciones dirigidas a mejorar la calidad de vida de los valencianos. Cada día es más evidente lo cómoda que está con el negacionismo climático", ha declarado Valía.

La representante del PSPV-PSOE ha expuesto que "Gosálbez se ha quitado la careta y se la ha quitado también al gobierno de la ciudad". "Si el concejal de Albufera es negacionista, lo es el gobierno de Catalá, quien siempre ha confiado en que podría mantener ese negacionismo en el ámbito privado" aunque "ya se ha destapado", ha añadido.