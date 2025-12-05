Roig Arena acoge una velada de 'Tardeo & Hits' el 12 de diciembre

Cartel 'Tardeo & Hits' - ROIG ARENA

VALÈNCIA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Roig Arena acogerá, el próximo 12 de diciembre, la velada musical 'Tardeo & Hits', un evento musical que se prolongará durante más de cinco horas y que convertirá el recinto valenciano en el epicentro de la mejor música de los últimos años.

La velada arrancará en torno a las 17.00 horas de la mano de un DJ, que pinchará grandes hits para que los asistentes puedan bailar y cantar. De 20.30 a 22.30 horas, llegará el turno de Ponte Karaoke, una 'rock band' que convierte al público en protagonista con un 'setlist' dinámico que invita a todos los presentes a atreverse a subir al escenario para cantar en karaoke temas como "Gimme! Gimme! Gimme!" de ABBA, "Ay, mamá" de Rigoberta Bandini o "Baby On More Time" de Britney Spears, entre otros, tal y como ha informado la organización en un comunicado.

Posteriormente, a las 22.30 horas regresará el DJ para rematar la velada hasta las 24 horas. Las entradas, que incluyen consumición, pueden adquirirse a un precio de 25 euros en la web de Roig Arena. Al evento solo podrán entrar personas mayores de 18 años.