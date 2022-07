Rosa Sanmartín publica 'Un brindis por el desamor' una "historia de crecimiento personal" para leer y bailar

VALÈNCIA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La autora valenciana Rosa Sanmartín acaba de publicar 'Un brindis por el desamor', una historia "de crecimiento personal tras una ruptura sentimental" con un tono "desenfadado y ágil" y también con alguna que otra canción para que aquellas personas que deseen puedan "bailarla" además de leerla.

En 'Un brindis por el desamor' (Nou Editorial) la autora --candidata a los Premios de la Crítica Literaria Valenciana en 2021-- invita a los lectores a "dejarse llevar y acompañar a Angélica en una nueva vida que se le presenta, cómo afronta su éxito profesional, su soledad y también su negativa a creer en el amor".

"Decidí escribir esta novela porque, tanto a mis editores como a mí, nos apetecía hacer algo menos intimista que en los anteriores libros, donde las emociones no fueran tan intensas; una historia algo más alegre. Sin embargo, ha habido quien la ha recibido como una novela repleta de emociones. Dependiendo del momento en el que una persona se encuentre, de su propia experiencia, va a sentir esta historia como algo más intimista o más desenfadado", explica Sanmartín en una entrevista con Europa Press.

Sobre el género, la escritora reflexiona sobre el hecho de que cuando se piensa en "novela romántica" se tiende a imaginar aquellas historias de Corín Tellado, que, por otra parte, tuvo un gran éxito y fue escritora prolífica.

"Claro que sigue existiendo esta estructura, pero no es lo que ocurre en la mayoría de los casos. Las novelas románticas cuentan una historia en la que la mujer toma un papel protagonista, tiene su propia identidad, es fuerte e independiente. Supongo que nuestra posición actual en la sociedad ha cambiado por completo el canon de la novela romántica", afirma.

Es el caso de 'Un brindis por el desamor', apunta, "no se trata de una novela romántica clásica, sino simplemente es la historia de una mujer que vive una ruptura sentimental y ha de hacer frente a su nueva situación y decidir qué es lo que quiere para su futuro".

De hecho, la autora siente que no tiene "una etiqueta para definir esta novela", puesto que no es una novela romántica y tampoco un drama". "Como en mis anteriores libros, --dice-- he de confesar que es un pedacito de vida dibujado en unas páginas".

"LLORAR, REFLEXIONAR, SENTIR"

Con el uso del humor, la narradora pretende que el lector se divierta. "Hay algunas escenas en las que los protagonistas lo pasan bien, ríen, bailan, se divierten con amigos, aunque también hay pasajes para llorar, para reflexionar o para sentir".

"Lo cierto es que en esos momentos en los que los personajes se divertían también lo he hecho yo. Los he acompañado en las risas, en sus brindis y hasta en los bailes. Ahora mismo, según qué canciones escuche, me veo bailando con Angélica, lo cual es un poco locura, pues es un personaje de ficción", añade.

"Angélica nos cuenta una historia con momentos alegres, divertidos, pero también con instantes en los que la vida le pesa. Me gustaría que las personas que la lean lo pasen bien, sean capaces de divertirse, de sentarse en el sofá y disfrutar de una buena tarde. Que sonrían con las locuras que vive Angélica. También, cómo no, que se les salte alguna lagrimita cuando la vean sufrir. Ese sería el mayor logro. Ojalá ocurra", exclama.

Rosa Sanmartín Pérez (Valencia, 1974) es doctora en Filología Hispánica por la Universitat de València. Ha publicado tres ensayos relacionados con la labor dramática de Manuel y Antonio Machado, tema de su tesis doctoral.

De esa época es el libro 'Metodologías teatrales aplicadas a las nuevas dramaturgias contemporáneas' (Episkenion, 2013) de la que fue editora literaria; labor que repitió en 2016 con la publicación 'Escritos sobre teatro de Josep Lluís Sirera' (Academia de las Artes Escénicas, 2016), de la que también fue prologuista.

Además, ha sido ganadora del XI Certamen de Relato Corto de Mislata, coautora de la novela 'No te fíes', y autora de 'Cuando la vida te alcance' (Candidata a los Premios de la Crítica Literaria Valenciana, 2021) y 'Te parecerá raro', todas ellas publicadas en Nou Editorial.

Asimismo, ha estrenado su texto dramático 'Un día quise mover el mar' (marzo, 2019) y el texto coescrito 'Sólo se pierde lo que se guarda' (Edictoràlia, 2020).