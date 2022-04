Rosario Raro: "La guerra y el amor funcionan como una lupa sobre lo mejor y lo peor de nuestra especie"

VALÈNCIA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La escritora castellonense Rosario Raro asegura que la guerra y del amor son "situaciones que funcionan como una lupa porque en ellas se ve lo mejor y lo peor de nuestra especie, los comportamientos más rastreros, pero, también las acciones más heroicas, solidarias y desprendidas".

Así lo asegura la autora en una entrevista concedida a Europa Press con motivo del lanzamiento de 'El cielo sobre Canfranc' (Planeta), una historia de amor en tiempos de conflicto bélico, pero también "un relato de solidaridad, un capítulo negro del primer franquismo y una indagación en los aspectos más oscuros del ser humano".

La escritora ambienta su novela en Canfranc, un enclave en la frontera del Pirineo del Alto Aragón, en la región oscense de La Jacetania, que, en tiempos de guerra, adquirió una importancia esencial. Canfranc era la gran esperanza para muchos perseguidos por el régimen nazi, judíos sobre todo, pero no solo ellos; era la última etapa de su odisea y la primera de la libertad que ansiaban.

"Canfranc fue un vórtice donde se unieron la esperanza y la angustia, el amor y el odio, la represión y la libertad. Lo que en otros lugares era extraordinario, allí fue cotidiano durante los años de la Segunda Guerra Mundial. Algo así como la Casablanca de la película, pero en el Pirineo; el salvamento llevado a cabo por Schindler, pero en la frontera entre Aragón y Aquitania", describe Raro.

La protagonista es Valentina, que mientras sueña con la posibilidad de estudiar Magisterio, colabora con la Resistencia, como

correo y apoyando a los evadidos. Un día, en una de sus misiones, tropieza con Franz, un paracaidista alemán que acaba de descender al bosque por el que ella se mueve.

Rosario Raro reflexiona sobre los paralelismos entre el pasado y el presente, con una guerra en marcha en Europa. "A estas alturas del segundo milenio cuando se cae en ese abismo los comportamientos se repiten. Esto es lo que nos impide llamarnos 'civilización' porque estamos aún en el estadio de la barbarie", sostiene.

"En ese sentido, --continúa-- no evolucionamos, si acaso nos tecnologizamos, nos sofisticamos en algunos aspectos, pero solo eso, en el fondo, la esencia no se ve alterada".

'El cielo sobre Canfranc' denuncia también la corrupción mediante un hecho real que sirve como trasfondo a los sucesos que se narran y que fue un escándalo que ha permanecido oculto casi ocho décadas.

"Me interesaba sacarlo a la luz para que sirviera precisamente de reflexión sobre la condición humana. En circunstancias trágicas siempre hay quien aprovecha para sacar tajada, para enriquecerse", explica.

Además, añade, esto le ha permitido retratar en el libro a las llamadas "fuerzas vivas" de mediados de los años cuarenta. "Ver cómo eran, pero también cómo éramos y, a consecuencia de ello, como somos ahora", asevera.

En cuanto al proceso de escritura, Rosario Raro recuerda que las cuatro novelas que he publicado con la editorial Planeta están basadas en hechos reales. "Esto me facilita mucho todo el proceso creativo ya que no tengo que tomar decisiones sobre qué sucede, dónde, cuándo, por qué, quiénes son los personajes, etc. Ya me viene dado".

EL MÉTODO RARO

"Después aplico el 'método Raro' para escribir novelas, que es como yo lo llamo, por mi apellido, claro, y manos a la obra. Es la realidad la que nos ofrece siempre los mejores argumentos. Me interesa esa tierra de nadie que se crea al combinar lo sucedido con la ficción. Eso sí, en mi Nota de autora siempre pongo las cartas boca arriba para que el lector sepa qué hay de cierto y qué hay de espectacularización de esos acontecimientos. En el ámbito anglosajón a esto se le llama "faction", en vez de 'fiction'. A eso me dedico en cuerpo y alma", concluye.

Rosario Raro (Segorbe, 1971) es escritora y profesora de Escritura Creativa y Lengua Española en la Universitat Jaume I. Con sus obras 'Volver a Canfranc', 'Desaparecida en Siboney' y 'La huella de una carta' suma ya veinte ediciones.

Además, ha publicado el ensayo 'Canfranc. Historia de una estación, poesía y relatos'. Ganó el Premio Magda Portal del Ministerio de la Mujer de Perú, país donde vivió casi una década, y el prestigioso Premio Ciudad de Huelva de relato, entre otros muchos galardones internacionales. Su obra ha sido traducida al catalán, japonés y francés y próximamente una de sus novelas se publicará en árabe.