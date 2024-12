Rosario Toledo propone en el TEM una pieza de flamenco donde "se baila, se canta y se ríe hacia atrás"

VALÈNCIA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La bailaora gaditana Rosario Toledo visita este próximo 5 de diciembre el TEM con un reto: "el de bailar y cantar flamenco al revés". Su espectáculo 'Cuarteta', dirigido por Idoia Zabaleta, se articula alrededor del Carnaval de Cádiz. En concreto, traza un recorrido a través del baile y del cante de un ensayo de cuarteto de carnaval, que es una agrupación genuina de la ciudad andaluza, donde sus componentes nunca son cuatro, sino tres o cinco.

"En el proceso de investigación de lo que supone bailar flamenco hacia atrás, nos hemos ido dando cuenta de cuánto tiene ya de por sí el flamenco de invertido. Entendemos pues, el humor carnavalesco como ese hacer tambalear la estructura establecida, como un lugar y tiempo de inversión, donde todo cabe tanto por delante como por detrás", explica Toledo en un comunicado.

Sobre el escenario acompañan a la coreógrafa las cantaoras de tradición flamenca Inma 'La Carbonera' y Eva 'La Lebri'. Con curiosidad y disposición, ambas ponen sus conocimientos al servicio de este proyecto en el que se investiga lo femenino a través del humor del Carnaval de Cádiz.

Si estas fiestas son además un momento de inversión de los roles, el elenco insiste en bailar hacia atrás, cantar hacia atrás y reír hacia atrás a modo de reivindicación de la figura femenina. "Y lo hacemos con los ovarios en las mejillas, los pulmones en la nariz, la cabeza en el culo y la espalda en la frente. Un repertorio tradicional volteado, revertido, alterado, trastocado, contrario", completa la bailaora.

'Cuarteta' es, en suma, una pieza antagonista de flamenco, un divertimento inteligente, apunta el teatro municipal.

Licenciada en Danza Española por el Conservatorio Superior de Danza de Sevilla, Rosario Toledo (Cádiz,1977) comienza su andadura profesional de la mano de su maestra Charo Cruz con el espectáculo 'Por ley de vida' y forma parte de la Compañía de Manuela Carrasco y Antonio El Pipa.

A partir de este momento, combina su actividad en reconocidos tablaos como 'El Cordobés' en Barcelona o 'Los Gallos' en Sevilla con su colaboración como artista invitada en espectáculos junto a artistas de la talla de Javier Latorre, Javier Barón, Antonio Canales, Israel Galván, Joaquín Grilo, Miguel Poveda, Arcángel, Dorantes y José Antonio Rodríguez, entre otros. Además, trabaja como solista con Mario Maya en su espectáculo 'De Cádiz a Cuba, la mar de Flamenco'.

"SE AFERRA A LA NATURALEZA Y SALE A LA CALLE"

El contacto con estos grandes maestros le ha permitido desarrollar una "personalísima" visión del baile flamenco. Un baile profundo, conceptual y con ideas pero que, al mismo tiempo, pone los pies en el suelo, se aferra a la naturaleza y sale a la calle.

Entre los reconocimientos que ha recibido a lo largo de su trayectoria, Rosario Toledo cuenta con el Premio Nacional en el Concurso de Arte Flamenco de Córdoba por 'Guajiras y Taranto's (1998); el segundo Premio del Festival de las Minas de La Unión en 1999; el Premio Giraldillo al Mejor Espectáculo en la Bienal de Flamenco de Sevilla 2012 y el Premio Escenario de Sevilla 2012 al Mejor Espectáculo de Danza para 'Aleluya Erótica' y el premio Lorca de Teatro Andaluz para 'Amazonas' como mejor espectáculo de flamenco.

"Einstein decía que la creatividad es la inteligencia divirtiéndose. No puedo estar mas de acuerdo. En aquello de divertirse, no siempre bien visto, me encuentro cada vez más con la verdadera naturaleza de lo que soy como artista y especialmente con una manera nueva de afrontar el reto de la creación, la investigación y la expresión artística", argumenta Rosario Toledo.