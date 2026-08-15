Rototom Sunsplash abre sus puertas este domingo en Benicàssim con una semana de "experiencia poliédrica"

Archivo - Recinto de conciertos del Rototom Sunsplash en Benicàssim, a los pies del parque natural del Desert de les Palmes. - ROTOTOM SUNSPLASH - Archivo

CASTELLÓ, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Rototom Sunsplash abrirá este domingo sus puertas e en Benicàssim (Castellón) con una semana de "experiencia poliédrica" que busca "espacio de convivencia y un refugio cultural donde otra forma de exprimir el tiempo de ocio es posible".

Durante una semana, desde este domingo 16 de agosto, con la Welcome Party, y hasta el próximo sábado, 22 de agosto, inicia rodaje esta el festival donde "la música es solo una de las muchas maneras de participar en la experiencia", ha señalado la organización en un comunicado.

Casi 17.000 menores y más de 11.000 mayores de 65 vivieron la experiencia en 2025, según datos del festival, que ha hecho hincapié en la diversidad y en la "amalgama de generaciones, culturas y acentos" de su público.

En el plano musical, en su 31ª edición, el festival despliega un cartel que conecta las raíces del reggae con su presente y abre el género a nuevas rutas sonoras: desde la espiritualidad y el legado del roots reggae de leyendas como Alpha Blondy, Luciano, The Itals, Bushman o Twinkle Brothers, hasta la energía contemporánea de Major Lazer Soundsystem, Shenseea, Protoje, Kybba o Mr Vegas.

La historia de la música jamaicana estará también representada por The Skatalites, banda fundacional del ska, mientras nombres como Queen Omega, Dub Inc, Biga Ranx, Greentea Peng, Hollie Cook o Alpha Steppa amplían el mapa del reggae, el dub y sus múltiples derivaciones.

Y, fiel a su vocación de ser un cartel sin fronteras, Rototom se abre a otras escenas y lenguajes con artistas como Lia Kali, Lady Leshurr, Eskorzo, Las Ninyas del Corro o Natalia Doco, además de propuestas tan singulares como la súper banda G-5, formada por Kiko Veneno, Muchachito, El Canijo de Jerez, Tomasito y Diego 'Ratón'.

Se une la agenda musical de la Welcome Party, que sumará una jornada extra de experiencia este mismo domingo 16 de agosto y será gratuita para empadronados en Benicàssim y para quienes dispongan de abono o entrada para el festival.

ESPACIOS INFANTILES Y DE ADOLESCENTES

'Magicomundo' volverá a convertirse en un espacio para aprender, crear y jugar. Innova con la Cuentoteca, un rincón de lectura e intercambio de libros, y acercará propuestas como Cuentos del Mundo para Ser y Soñar (lunes 17), un recorrido por la historia del ska y el reggae con Josele Ska (martes 18) y los talleres de Pájaros al Viento (miércoles 19), con música, instrumentos, percusión corporal y actividades ligadas a la naturaleza y al banco de semillas de Rototom.

En el festival, las y los adolescentes también tienen su mundo: Teen Yard les invita a encontrarse, expresarse y disfrutar de la cultura urbana. Durante toda la semana se sucederán los talleres de parkour, baloncesto social, grafiti, breakdance y producción de rap, y también los de perfil más reflexivo, como la propuesta sobre lenguaje antirracista de Afrodiccionario. El plato fuerte llegará el viernes 21 y sábado 22 con la Batalla de Promesas International Edition para jóvenes talentos del verso.

Especialmente dirigido al público joven emerge otra de las novedades de este año: Reggae Jamroom, dedicado a la improvisación y al reggae en directo que reunirá a músicos veteranos y nuevos talentos en sesiones donde los clásicos jamaicanos se reinterpretan en tiempo real.

Ya al anochecer, RototomCircus congregará a compañías nacionales e internacionales para desplegar espectáculos de clown, malabares y acrobacias.

YOGA Y REFLEXIÓN

El espacio Pachamama propondrá sesiones de yoga, acroyoga, biodanza, movimiento consciente y escucha corporal junto a talleres sobre salud, naturaleza y agroecología. El recinto también se convertirá en un gran mercado gastronómico internacional con 25 propuestas llegadas de "todos los continentes".

El Foro Social con sede en el Teatre Municipal de Benicàssim abordará en cuatro sesiones, de acceso libre, los grandes desafíos actuales como la crisis de la vivienda (martes 18) y la emergencia climática (miércoles 19), este último con la participación online de la referente ecofeminista Vandana Shiva y el joven activista colombiano Francisco Vera.

Dentro del espacio Jamkunda, la plaza cultural de Ataya Social Café aunará a los colectivos de la diáspora africana como United Souls, The Lab Oratory, Afrodiccionario y Top Manta para compartir literatura, arte y reflexión antirracista.