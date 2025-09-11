Rovira afirma que negociará una subida salarial a docentes si hay financiación: "Vengan a reclamarlo conmigo a Moncloa"

Archivo - El conseller de Educación, Universidades y Empleo de la Generalitat Valenciana, José Antonio Rovira. - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

PSPV reprocha al conseller "mentiras" y Compromís cree que es el responsable de Educación "más maleducado de la democracia valenciana"

VALÈNCIA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación, José Antonio Rovira, ha animado a los partidos de la oposición --PSPV y Compromís-- y a los sindicatos de profesores a acompañarlo "a Moncloa, a la puerta de Pedro Sánchez", para lograr un nuevo modelo de financiación autonómica. "Si lo conseguimos, les aseguro que una parte de ese incremento irá destinado a mejorar y equiparar los sueldos de los docentes valencianos".

Así lo ha aseverado este jueves el responsable de política educativa del Consell, que ha comparecido ante la Comisión de Educación y Cultura de Les Corts Valencianes para dar cuenta del inicio del curso escolar 2025-2026.

El conseller ha vuelto a reprochar que organizaciones sindicales hayan anunciado movilizaciones y un "otoño caliente" para reclamar una subida salarial cuando, según ha dicho, no lo hicieron durante la etapa del anterior gobierno del Botànic. "No creo en las casualidades", ha apostillado.

Rovira ha enfatizado que la Valenciana "es la segunda comunidad peor financiada por el Gobierno, que recibe menos recursos por habitante que la media nacional y a la que se le ha negado el FLA extraordinario de este año", una "falta de financiación que hace que sea prácticamente imposible abordar una subida salarial".

"Pero yo les digo, si conseguimos el nuevo modelo de financiación, que yo espero que ustedes vengan a reclamarlo conmigo a Moncloa, a la puerta de Pedro Sánchez, les aseguro que yo me sentaré a negociar una subida salarial. Una parte de ese incremento irá destinado a mejorar y equiparar los sueldos de los docentes valencianos, como ya lo hicimos en 2007 y como ustedes en ocho años no hicieron. Y los sindicatos callados, ocho años", ha manifestado.

En su intervención, el conseller ha negado que se haya producido "caos" en el arranque de curso y ha recalcado que "los datos no mienten, las personas sí" y "especialmente los diputados de Compromís".

En este sentido, ha reivindicado que este curso comienza "con 83.592 docentes en nuestras aulas, lo que supone todo un récord" pese a la bajada de natalidad; con menos ratios en zonas en riesgo de despoblación, nuevas aulas de inclusión educativa, la aplicación de la Ley de libertad educativa con una distribución "equilibrada" de aulas en valenciano y castellano, nuevos ciclos en FP y una "profunda revisión" del Plan Edificant. "Es el curso de las oportunidades frente a las falsas acusaciones de recortes", ha afirmado.

En cuanto al plan de infraestructuras educativas ha detallado que en este momento hay 382 obras en ejecución en colegios e institutos --56 en Castellón, 158 en Valencia y 168 en Alicante-- y que son 46 obras más de las que había justo en septiembre de 2024. Suponen una inversión de 600 millones de euros y generan unos 16.000 puestos de trabajo.

Ha agregado que con el anterior gobierno valenciano hubo "de manera sistemática una "deficiente valoración" de las memorias económicas que se elaboraban para hacer una delegación de Edificant, "ya fuera por falta de regulación o definición de sus contenidos o por una deficiente gestión de la delegación".

Eso ha generado que "la mayoría de las delegaciones de competencias que en su momento adjudicó el anterior gobierno hayan requerido de un incremento presupuestario muy importante y, por lo tanto, las solicitudes de modificación de delegación estén siendo permanentes y continuas, incluyendo aumentos de delegación, que en numerosos casos superan el 50% de la inicial".

El "mal planteamiento" de Edificant, ha insistido, "ha implicado la necesidad de revisar, hasta fecha de hoy, 183 delegaciones, con el fin de dotarlas de un presupuesto real y actualizado que permitan que se puedan ejecutar". El conseller ha cifrado el incremento presupuestario en más de 134 millones.

Por otra parte, ha apuntado que también se han revocado aquellas delegaciones de competencias "concedidas sin la oportuna justificación de su necesidad y oportunidad y que se encontraban, además, pendientes de ejecución" y se ha procedido a la declaración de lesividad para el interés público de varias delegaciones de competencias que se hicieron sin seguir el plan. En este momento están en vía judicial a la espera de sentencia.

En paralelo, se está trabajando en "resolver todos los problemas burocráticos detectados en el plan, principalmente a los municipios de menor entidad y capacidad técnica, los cuales se encuentran con numerosos obstáculos administrativos a la hora de la tramitación de sus actuaciones, asumiendo, en algunos casos, actuaciones por medios propios, tras la renuncia a las mismas de los ayuntamientos correspondientes, lo que permite su ejecución de manera más ágil y con garantías, vista la dificultad que tiene la gestión de las delegaciones de competencias, sobre todo para los pequeños municipios".

PPSV: "INVENTA PARA TAPAR SU NEGLIGENCIA"

Por parte del PSPV, su portavoz de Educación, Jose Luis Lorenz, ha solicitado la dimisión del conseller y le ha retado a decirles a los profesores de FP --algunos presentes en la sesión-- que ha mejorado esta etapa educativa, cuando "no están apostando por ella, sino por la privatización".

Asimismo, le ha acusado de "mentir" en su anuncio de que va a cambiar el currículum de Historia para que se estudie el terrorismo de ETA. "Señor Rovira, yo soy profesor de Historia. ¿Y sabe qué? explico la banda terrorista por dos motivos fundamentales: porque está incluido en el currículum y porque no se puede entender (si no se hace) ni el final de la dictadura, ni la transición, ni la democracia de España. Pero usted se inventa cosas para tapar su negligencia", ha afeado.

COMPROMÍS: "¿CUÁNTO LE HA COBRADO SPIELBERG"

Desde Compromís, el portavoz de Educación, Gerad Fullana, ha ironizado al preguntar "qué le ha cobrado Steven Spielberg por redactar ese dossier de ciencia ficción" que ha llevado el conseller a Les Corts.

Ha considerado que Rovira es un "conseller fracasado que al principio generaba una expectativa, pero el problema es que siempre sorprende en negativo". En la misma línea, lo ha calificado como "el conseller de Educación más maleducado de la historia de la democracia valenciana" y le ha echado en cara que solo cuenta con obras de Edificant ya planificadas por el Botànic. "Ha venido a incendiar y en Educación está 'socarrat', por eso le cambiarán de Conselleria", ha augurado.

Por contra, la diputada del PP Beatriz Gascó ha alabado la gestión de Rovira y ha comentado que, "como la oposición ahora no puede provocar el caos, se conforma con inventarlo".

Finalmente, Julia Llopis (Vox) ha opinado que la Conselleria e Educación en tiempos del Botànic estaba "profanada" y ha pedido al conseller que "revise" la Guía Sexual Integral y que "habla de la masturbación porque está haciendo mucho daño en las aulas".

Asimismo, se ha referido a la lengua propia para señalar que en Alicante "no se hable ni valenciano ni catalás" y reclamar uan actualización del mapa lingüístico que, a su parecer, está "obsoleto".