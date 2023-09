Rovira anuncia una modificación "urgente" y "puntual" de la Ley de Plurilingüismo para zonas castellanoparlantes

"Luego haremos tranquilamente una reforma de la ley desde el punto de vista de la libertad de elección de los padres", asegura



VALÈNCIA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación, José Antonio Rovira, ha avanzado que en los próximos meses realizarán una modificación "por vía urgente" de la Ley de Plurilingüismo para las zonas castellanoparlantes de la Comunitat Valenciana, con el objetivo de que no haya alumnos en estos municipios a los que se les "obligue a estudiar Historia o Matemáticas en valenciano".

"Queremos corregirlo de forma inmediata", ha aseverado en una entrevista en À Punt, recogida por Europa Press. Según ha concretado, la modificación "puntual" para las zonas castellanoparlantes ya está en marcha y se hará "en cuanto se pueda" mediante la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de la Generalitat para 2024.

Para Rovira, no tiene sentido que a "un niño de Requena exento de estudiar la asignatura de Valenciano por ley se le obligue a estudiar Historia o Matemáticas en valenciano". "Nadie ha conseguido explicármelo, pero es lo que hacía el Botànic", ha añadido en alusión al anterior gobierno de PSPV, Compromís Y Unides Podem.

En general, ha insistido en que la reforma global de la Ley de Plurilingüismo se hará en base a "la libertad de elección de los padres". "Mi objetivo final es que un niño de Requena estudie la asignatura de Valenciano y, si él quiere, solo la asignatura de Valenciano, pero es bueno que todos los niños de esta comunidad estudien Valenciano. Y eso lo voy a defender siempre", ha enfatizado.

NO SE SIENTE "DESAUTORIZADO" POR MAZÓN SOBRE LA AVL

Por otro lado, respecto a la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), el conseller ha asegurado que no se siente "desautorizado" por el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, después de que este asegurara que todo el Consell reconoce que esta entidad tiene la autoridad científica en el valenciano ante la polémica generada cuando Rovira dijo que no tenía la "verdad absoluta".

"En absoluto (me siento desautorizado). Lo que dijo Carlos Mazón es la verdad, de acuerdo a la norma que tenemos y al Estatuto de Autonomía, la AVL es la autoridad lingüística en esta comunidad", ha declarado.

Ahora bien, Rovira ha señalado que "eso no quita que hay personas que piensan que hay algunos errores" y que "la prueba es que el diccionario de la AVL muchas palabras las traduce de distintos modos". "Es lo que quise decir --ha justificado--: no hay un valenciano absoluto y único, a veces una palabra tiene diferentes acepciones para muchas personas".

Según ha indicado, mientras la AVL establece que una palabra se puede expresar de dos formas, "otras asociaciones" dicen que hay una tercera, entidades que ha reconocido que "no son oficiales" tras remarcar que él es economista y no lingüista.

En cualquier caso, el titular de Educación ha asegurado que Mazón ha "resuelto" esta polémica que, a su juicio, "no tiene más importancia". "En ningún momento me he sentido desautorizado", ha reiterado, y ha insistido en que, al igual que Mazón, él reconoce la autoridad de la AVL porque "lo dice el Estatut y no hay más".

Carlos Mazón se reunirá el próximo 18 de septiembre con la presidenta de la AVL, Verònica Cantó, a petición propia con el objetivo de abrir una nueva etapa "de sensibilidad" con el "valencianismo social y político" que considera que en los últimos años se ha sentido alejado de la entidad normativa. También pidió que la Acadèmia atienda otras "sensibilidades" sobre el valenciano que cree que no se han tenido en cuenta en los últimos años.