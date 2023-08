Rovira no cree que la AVL tenga la "verdad absoluta" sobre el valenciano y defiende que un conseller "elija sus normas"

Ve "curioso" que los profesores de Valenciano lo estudien en facultades de Filologia Catalana



VALÈNCIA, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira, ha afirmado que no cree que la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) "tenga la verdad absoluta, como no la tiene nadie" sobre el valenciano, y se ha preguntado "por qué no va a tener el conseller de lo que sea la libertad de poder elegir sus normas" en sus comunicaciones.

Además, considera "curioso" y "extraño" que "las facultades de donde salen profesores de Valenciano se llamen facultades de Filologia Catalana".

Así se ha pronunciado Rovira en rueda de prensa sobre el retraso en las adjudicaciones docentes, al ser preguntado por el mensaje que compartió este miércoles el perfil oficial en redes sociales de la Conselleria de Agricultura, que depende de Vox, y en el que usaba valenciano no normativo.

En concreto, la cuenta de Agricultura publicó un mensaje para difundir que el conseller, José Luis Aguirre, "analisa en el Grup Tragsa l'eixecució de proyectes en marcha" (sic). Esta publicación fue eliminada horas después.

Al conseller se le ha preguntado por este tuit, por su postura respecto a la AVL, por el uso de lenguas oficiales en el Congreso y si está de acuerdo con la denominación catalán-valenciano que propone el PSPV en la cámara baja.

La AVL se creó mediante la Ley 7/1998, que la declaró institución de la Generalitat Valenciana, de carácter público, con personalidad jurídica propia y que ejerce sus funciones con autonomía orgánica, funcional y presupuestaria para garantizar su objetividad e independencia. Sus funciones son las de determinar y elaborar la normativa lingüística del valenciano, y velar por la lengua. La entidad se constituyó en 2001, bajo gobierno de Eduardo Zaplana al frente del Consell.

Rovira ha abogado por que "cada uno utilice el valenciano que estime conveniente, si todo es valenciano...". "No soy un experto en cuestiones lingüísticas. Soc d'Alacant", ha añadido al ser preguntado por si este mensaje de Agricultura incumple el Estatut d'Autonomia.

"Se entiende que las cuentas oficiales deberían cumplir el Estatut d'Autonomia. ¿Pero por qué no va a tener el señor conseller de lo que sea la libertad de poder elegir sus normas?", se ha preguntado.

Respecto a si contempla, como responsable de política lingüística, emitir una orden para establecer el uso normativo del valenciano que dicta la AVL en los perfiles oficiales, Rovira ha replicado que esta entidad "no depende" de la Generalitat y que su papel es velar por la enseñanza de la lengua y de "el valenciano que hay que utilizar".

Dicho esto, ha señalado que la publicación de Agricultura utilizaba "un valenciano como el de las Normas del Puig", según le habían trasladado sobre este mensaje. En cualquier caso, ha insistido en que "como conseller de Educación" no entra dentro de su "competencia" fijar la lengua usada en los perfiles institucionales y en que su objetivo es "que todos los niños de esta comunidad aprendan valenciano" respetando la "libertad de elección".

"NUESTRO IDIOMA SE LLAMA VALENCIANO. Y PUNTO"

Por otro lado, cuestionado por si está de acuerdo con la denominación catalán-valenciano que propuso el 'expresident' y líder del PSPV, Ximo Puig, para su uso en el Congreso, el conseller ha zanjado que "el gobierno del PP cree que nuestro idioma se llama valenciano". "Y punto", ha recalcado.

Sobre las declaraciones del 'expresident' Eduardo Zaplana, esta semana en el diario 'La Vanguardia' en contra de abrir debates sobre la lengua y a favor de la validez de la AVL, ha defendido: "El valenciano debe ser una riqueza cultural que nos una a los valencianos y no nos separe ni nos divida".

En cuanto a si contempla que la AVL no sea la entidad normativa, ha dicho que no cree que la Acadèmia "tenga la verdad absoluta, como no la tiene nadie", tras lo que se ha preguntado por qué las facultades que enseñan valenciano son las de Filología catalana: "Me resulta extraño (...) Lo dejo encima de la mesa, nada más".

El conseller ha sostenido que desconoce si habrá cambios a este respecto --"no sé, lo estudiaremos"-- y ha hecho hincapié en que "cada uno" puede utilizar el valenciano "dentro de su libertad", ante la pregunta de si está a favor de unificar criterios. "¿O es que la libertad solo se puede aplicar en un sentido y no en todos?", ha subrayado, tras lo que ha garantizado que mientras esté en su puesto intentará que "aquí se enseñe valenciano".

"La lengua que hablamos los valencianos se llama valenciano", ha abundado, y ha explicado que él la entiende y la lee "perfectamente" aunque no sea la lengua habitual en su zona. Es más, ha contado que cuando está con amigos en un pueblo sin darse cuenta se "arranca" a hablar valenciano.