RTVE Comunitat Valenciana ampliará su oferta informativa con la emisión de 'L'Informatiu' durante los fines de semana

Informatiu RTVE durante los fines de semana - RTVE

VALÈNCIA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

RTVE Comunitat Valenciana ampliará su oferta informativa con la emisión de 'L'Informatiu' también durante los fines de semana. La nueva edición se estrenará este próximo sábado 6 de junio a las 13:55 horas, con la duración habitual de los informativos territoriales de TVE. El espacio estará presentado por la periodista valenciana Júlia Gironés mientras que Adrián Arnau coordinará el nuevo equipo de fin de semana y asumirá la responsabilidad editorial del informativo.

Para hacer frente a este reto, el Centro de Producción de RTVE Comunitat Valenciana ha llevado a cabo un refuerzo de plantilla en las tres provincias, lo que permitirá "apostar por formatos más dinámicos y una mayor capacidad de respuesta informativa", según ha informado la cadena pública en un comunicado.

Además, considera que una "mayor presencia sobre el terreno facilitará la cobertura de los numerosos acontecimientos que se celebran en la Comunitat Valenciana y permitirá profundizar en el análisis de la actualidad".

La incorporación de esta nueva edición permitirá ofrecer información territorial los siete días de la semana y reforzará "la vocación de servicio público de RTVE y su compromiso con una cobertura más cercana de la actualidad valenciana".

El estreno de esta nueva etapa de 'L'Informatiu' estará marcado por algunos de los asuntos que centran el debate público en la Comunitat Valenciana, "con especial atención a cuestiones que han generado impacto social y movilizaciones ciudadanas". El espacio incluirá además reportajes de contexto y piezas de elaboración propia que "profundizarán" en acontecimientos de relevancia nacional e internacional vinculados con el territorio valenciano.

Este modelo de expansión ya se encuentra operativo en otras comunidades como Andalucía, Canarias y Cataluña y consolida así "una estrategia territorial sólida y cercana a la ciudadanía".

MÁS PROGRAMACIÓN VALENCIANA

Además, esta ampliación "contribuirá a impulsar la producción valenciana y al desarrollo de nuevos formatos". En el mes de julio se estrenará un nuevo documental de producción propia tras el éxito de 'Cecopi: las horas críticas', emitido con motivo del aniversario de la dana.