Russafa Escènica atrae a 5.766 personas y logra una ocupación media del 83,4%

VALÈNCIA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 5.766 personas han disfrutado de la programación y de las actividades paralelas de la 15ª edición de Russafa Escènica-Festival de Tardor.

Hacer una 'Pirueta con doble salto mortal hacia atrás' ha sido el lema del certamen, en el que se han realizado 193 funciones, 101 de ellas con las entradas agotadas. Además, se han realizado 12 actividades paralelas de las que han disfrutado 594 personas; 10 de ellas dirigidas a profesionales de las artes escénicas (como cursos de escritura o interpretación, encuentros con programadores, debates y mesas de trabajo sectoriales) en las que 9 han completado su aforo.

El porcentaje general de ocupación ha sido del 83,4%, creciendo 2,1 puntos respecto al año pasado. Y se han vendido 5.222 entradas de las 6.429 que se han sacado a la venta para aquellas funciones que las requerían.

Durante 11 días, las artes escénicas han llegado a varios barrios de la ciudad de València, a teatros públicos y privados como El TEM, La Mutant, La Rambleta, Sala Russafa o Sala Círculo, además del CCCC, La Beneficencia o la Nau 3 Ribes.

También se han transformado en escenarios del 17 al 28 de septiembre tiendas retro, academias, inmobiliarias, cafeterías, coworkings o restaurantes, dentro de la programación de piezas breves en espacios no convencionales del barrio de Russafa, lo más icónico del festival. Unas representaciones donde el público vive una experiencia escénica marcada por la creatividad y la proximidad. Un formato que "atrae a creadores con una trayectoria consolidada que quieren probar lenguajes nuevos y desafiarse, pero que sobre todo da la oportunidad de conocer a artistas emergentes".

"Cada año sentimos la presión de configurar una programación que esté al nivel, al menos, del que hemos conseguido en las últimas ediciones. Este año, de los 23 espectáculos que teníamos, 16 eran estrenos absolutos. Así que tienes que confiar mucho en los artistas que programas. Para muchos de ellos, Russafa Escènica es su primera experiencia en la creación, escritura o dirección de escena. Y la verdad es que, año tras año, nos encontramos con propuestas muy interesantes", afirma, en un comunicado, el director artístico del festival, Jerónimo Cornelles.

Para él, las artes escénicas valencianas tienen una base muy sólida de profesionales consolidados. "Pero es que las nuevas generaciones están llenas de talento, de creatividad y de ganas de captar nuevos públicos para darle continuidad a nuestro teatro, circo y danza", aseguran desde una organización que abre convocatoria cada mes de mayo para recibir candidaturas con las que conformar la próxima edición del festival".

"Y lo hacen --continúa-- asumiendo un riesgo financiero enorme, pero llenos de entusiasmo y convencidos del trabajo sectorial que realizan como plataforma de lanzamiento para los artistas emergentes. Desde hace años denuncian la precariedad a la que se ven abocados y que se puede resumir en hechos como que, al acabar esta edición, la orden de ayudas del IVC de la que depende el 47% del presupuesto ejecutado todavía no se ha resuelto".

Russafa Escènica-Festival de Tardor ha contado con un equipo de unas 140 personas donde se incluyen 71 profesionales de las artes escénicas que han trabajado dentro de una programación donde ha tenido espacio el teatro valenciano, nacional e internacional. Una oferta escénica que a lo largo de 2026 continuará con la gira autonòmica que harán los espectáculos breves estrenados este año gracias al programa Vía Escénica, vinculado al festival y donde participan 10 municipios de la provincia de València: Alaquàs Alboraia, Aldaia, Alfafar, Almussafes, Alzira, Benifaió, Foios, Quart de Poblet y Rafelbunyol.

La sorpresa de la XV edición del festival ha venido de la mano de Marta Estal y 'No-Diva', un micromusical escrito, dirigido e interpretado por la joven soprano que retrata los problemas con que se encuentra una cantante de ópera cuando trata de hacerse un hueco en los escenarios, asumiendo la renuncia a La Scala de Milán para ir a actuar a una cafetería de Russafa.

Mezclando humor, algunas de las arias más populares interpretadas por Maria Callas y una autoparodia sobre la precariedad de los artistas emergentes, incluso en las disciplinas más glamurosas, Estal consigue que los espectadores descubran otra cara del bel canto, una vertiente de las artes escénicas que pocas veces se puede disfrutar tan de cerca.

El jurado del 'IX Premi de Dramatúrgia Fundació SGAE- Russafa Escènica', presidido por la actriz y vestuarista María Poquet; con la participación de la programadora y productora teatral Sara Rey; además de los dramaturgos, actores y directores de escena Chema Cardeña y Paula Llorens, la ha escogido por "su versatilidad, el riesgo, la conexión con el público y la especial sensibilidad del texto con la realidad de la lucha de los nuevos intérpretes para conseguir sus objetivos dentro del sector teatral".

Además, ha resaltado "las múltiples posibilidades de evolución y futura adaptación como pieza larga del texto y del propio espectáculo", dado que el galardón comporta una dotación de 1.000 euros y la colaboración del dramaturgo Xavi Puchades para acompañar el trabajo de transformarlo, de los 30 minutos iniciales, en una obra de una hora de duración que se estrenará en formato de lectura dramatizada en febrero de 2026 en la sede de la SGAE en València.

'No-Diva' también ha "enamorado" al jurado del 'I Premi Llavor', otorgado por los programadores que han visitado el festival para ver la programación y participar en un encuentro con 20 creadores con el objetivo de favorecer las contrataciones. Se trata de Jaume Gomila, Director de la FIET (Fira de Teatre Infantil i Juvenil de les Illes Balears); Xabier Payá, Director General de Cultura de Getxo además de miembro de la junta directiva de la Red de Teatros, Auditorios y Festivales de Titularidad Pública; y Joan Negrié, Director artístico del FITT (Festival Internacional de Teatre de Tarragona), por lo que respecta al ámbito nacional.

Se suman, desde la Comunitat, Isabel Cunyat, auxiliar en Benetússer de Programació Cultural; Silvia Martínez, del Paranimf de la Universitat Jaume I de Castelló y de la Mostra de Teatre RECLAM; Josep Policarpo, Técnico de Cultura del Ayuntamiento de Alcoy y Director de la Mostra de Teatre d'Alcoi; junto con Jacobo Pallarés, Presidente de RIEE (Red Iberoamericana de Espacios Escénicos) y Director de Sala Inestable.