La Ruta de Taberneros ofrece tapas maridadas con vinos de Alicante

ALICANTE, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Ruta de Taberneros comienza el próximo lunes en Alicante con la participación de 23 establecimientos de la ciudad que servirán tapas maridadas con vinos con denominación de origen que llevarán los nombres de tabernas alicantinas de los siglos XVII y XVIII.

Esta iniciativa se enmarca dentro de la celebración del congreso internacional 'Alicante, capital histórica del vino en el Mediterráneo', que se celebra en el Museo Arqueológico de Alicante (MARQ) del 29 al 31 de octubre con motivo de la capitalidad gastronómica española que este año ostenta el municipio.

Así, la Ruta de Taberneros se prolongará desde el próximo lunes hasta el 15 de noviembre y está impulsada por el Patronato de Turismo Alicante City & Beach, Turisme Comunitat Valenciana y el Consejo Regulador Denominación de Origen Vinos de Alicante, según ha informado el Ayuntamiento de Alicante en un comunicado.

Por su parte, la concejala de Turismo, Ana Poquet, ha destacado que "se trata de una ruta muy especial que recuerda la importancia del vino alicantino a lo largo de la historia" y ha aseverado que se pretende "rendir homenaje el año de Alicante Capital Española de la Gastronomía".

'MANIFIESTOS DEL VI'

Poquet también ha indicado que "el vino es fundamental para entender la historia mediterránea, el comercio alicantino y la pujanza del Puerto" y ha manifestado que se quiere "divulgar con un guiño a las tabernas que lo servían en los siglos XVII y XVIII", de las que hay constancia por los 'manifiestos del vi' que custodia el Archivo Municipal de Alicante.

De esta manera, en la Ruta de Taberneros cada uno de los 23 bares y restaurantes participantes servirá una tapa maridada con un vino alicantino utilizando nombres de las antiguas tabernas de las que hay constancia de existencia en la ciudad desde los siglos XVII y XVIII y que quedaron registradas en los controles de la Junta d'Inhibició del Vi Foraster d'Alacant.

Según el consejo regulador, este organismo creado en 1510 por Fernando de Aragón fue "uno los más influyentes actores económicos y sociales de la ciudad durante tres siglos" y se encargaba de "proteger y defender el afamado vino de Alicante que se exportaba a todo el mundo desde el Puerto de la ciudad".

El control que se realizaba en las tabernas de la ciudad, donde se comercializaba el vino, así como en las entradas y salidas al Puerto, fue "clave" y ha permitido "mantener esa memoria de tabernas" en los documentos llamados 'manifiestos del vi', donde se registraban controles, pleitos y demás actividad.

Así, alicantinos y visitantes podrán pedir la tapa Juan Gaya, la de la Calle Valle, la del Mesón del Olmo, la de José Boulgny e Hijo o la de José Pascual de Bonanza, entre otras, que le servirán con un vino con denominación de origen de Alicante a un precio de cinco euros.

Los participantes podrán elegir su tapa favorita votando a través del perfil de Instagram @detapasporAlicante y un jurado profesional también otorgará un premio oficial como conmemoración de esta actividad.