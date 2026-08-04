Sagunt a Escena reflexiona sobre turismo y gentrificación con la comedia 'Original Greek'

Archivo - Sagunt a Escena programa la comedia 'Original Greek' en el Teatro Romano - GVA - Archivo

VALÈNCIA, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El festival Sagunt a Escena continúa esta semana con la programación de espectáculos de teatro y danza en el Teatro Romano y otros espacios de la ciudad. El próximo jueves, 6 de agosto, a las 22.30 horas, tendrá lugar la representación de 'Original Greek', una comedia escrita por Juli Disla y Eva Mir e interpretada por Toni Agustí y Marina Alegre. La función llega al festival gracias a la colaboración con el área de teatros de la Diputación de Valencia.

La obra constituye la primera producción de la compañía valenciana Marina Toniovic, creada por sus dos actores. En ella, una pareja emprende sus vacaciones de verano a Atenas. Durante ese viaje llegarán a plantearse tanto su relación como la que se establece con los lugares que se visitan de forma ocasional.

El turismo, la gentrificación, el consumo y las diferentes maneras de enfrentarse a todo ello actuarán de telón de fondo en la pieza, explica la Conselleria de Cultura en un comunicado.

También el 6 de agosto, a las 20.00 horas, la plaza de Mossén Vicent Gil Tamarit acogerá 'Bailarina a la carta', una propuesta de la bailarina, coreógrafa y directora de escena saguntina Ángela Verdugo, que celebra los 20 años de trayectoria de su propio proyecto artístico, la compañía de danza La Siamesa.

La propuesta plantea la participación directa del público, que podrá seleccionar las piezas musicales sobre las que se desarrollará la actuación. De este modo, cada representación se configura a partir de las decisiones de las personas asistentes y establecerá un vínculo entre la artista y el público, con un marcado carácter festivo y de celebración conjunta.