Sagunt intensifica la lucha contra los mosquitos con tratamientos aéreos con biocida para las larvas

VALÈNCIA 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Sanidad del Ayuntamiento de Sagunt (Valencia) ha reforzado la lucha contra los mosquitos en la zona de la Malvarrosa y Almardà con la aplicación de tratamientos aéreos con biocida que atacan directamente a las larvas de estos insectos en masas de agua. Esta nueva técnica para el control de la población de los mosquitos se caracteriza por su "eficacia", así como por su "adecuación" para ser aplicada en entornos naturales.

Los operarios de la empresa adjudicataria del control de plagas se han servido de drones para la aplicación de este nuevo tratamiento en las zonas de marjal del municipio más afectadas por la proliferación de los mosquitos que son inaccesibles por medios terrestres, según ha informado el consistorio en un comunicado.

Los tratamientos aéreos con biocida a través del uso de drones se han podido implementar gracias a que la Generalitat ha autorizado las solicitudes presentadas por el Consistorio para su aplicación, ha precisado, al tiempo que ha apuntado que la implementación de este nuevo tratamiento se suma al resto de acciones que el departamento de Sanidad realiza durante todo el año y, con "especial énfasis", durante los meses de verano para controlar la población de mosquitos.

En el presente verano, han indicado desde el Ayuntamiento, también se han aplicado tratamientos nocturnos de nebulización térmica y se ha duplicado el número de equipos que trabajan en el control de plagas.

Desde el departamento de Sanidad han recordado a la población que puede comunicar la detección de posibles focos o presencia anómala de mosquitos a través de correo electrónico o la aplicación del Ayuntamiento. Una información que resulta "muy importante" porque permite orientar los tratamientos de forma "más precisa y eficaz" en las zonas más afectadas.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

En este contexto, desde el Ayuntamiento de Sagunto han subrayado la importancia de la prevención en el entorno doméstico, por lo que han recomendado vaciar periódicamente objetos que acumulen agua como cubos, platos de macetas, bebederos de animales o juguetes al aire libre. También han aconsejado revisar canalones, desagües, depósitos de agua y zonas de drenaje para asegurarse de que el agua no permanezca estancada más de 48 horas.

Según el consistorio, "la implicación de toda la ciudadanía es esencial para frenar la proliferación del mosquito tigre y mantener un entorno saludable", especialmente en las zonas "más sensibles" como las áreas residenciales cercanas a la playa.