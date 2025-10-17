Sagunt y PowerCo colaboran para impulsar la contratación de personas del municipio para la gigafactoría de baterías

El Ayuntamiento de Sagunto y PowerCo impulsan la contratación de personas del municipio en la gigafactoría de baterías - AYTO SAGUNT

VALÈNCIA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sagunt y PowerCo ya trabajan para impulsar la contratación de personas del municipio saguntino en la futura gigafactoría de baterías, que se ubicará en la localidad. Así, han mantenido una reunión en la que han abordado algunos de los perfiles requeridos y han estudiado vías de colaboración para favorecer la empleabilidad de vecinas y vecinos.

Por parte del consistorio han participado en el encuentro el alcalde, Darío Moreno, y el concejal de Promoción Económica, Raúl Palmero; mientras que por PowerCo se han citado, entre otros, el jefe del departamento de Finanzas, Javier Rivera, y el jefe del departamento de Recursos Humanos, Ricardo Guerrero, ha detallado el gobierno local en un comunicado.

"El objetivo es que la creación de empleo que ya se está produciendo tenga un impacto positivo en el municipio", ha recalcado Palmero, quien ha precisado que el consistorio y PowerCo están "colaborando activamente con información compartida y acciones conjuntas".

En este sentido, ha señalado que el Ayuntamiento, a través de Promoción Económica y de la Agencia de Colocación, "dispone de mucha información sobre las personas en búsqueda activa de empleo". Por otro, PowerCo "conoce la cualificación y experiencia que requerirán los puestos de trabajo que se creen".

Así, el Ayuntamiento y la empresa se han emplazado a trabajar conjuntamente con el fin de que "las ofertas de empleo lleguen a la ciudadanía y que las personas en búsqueda de trabajo puedan adquirir las competencias necesarias".

De esta forma, por ejemplo, las ofertas de trabajo de la compañía se difundirán también en el Portal de Empleo y en las redes sociales municipales. Asimismo, PowerCo estará presente en las distintas ferias y jornadas de empleo organizadas por el Ayuntamiento de Sagunto.

Además, una de las acciones "prioritarias" tiene que ver con la formación, ya que "muchos de los puestos de trabajo que se crearán requieren de unos conocimientos específicos". "Queremos que las personas desempleadas tengan la ocasión de formarse en estos campos concretos para mejorar su empleabilidad. Vamos a colaborar en cursos y actividades que sirvan a este propósito", ha avanzado el edil.