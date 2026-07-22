Saiz valora que 28.700 migrantes regularizados ya cotizan en la Comunitat: "Han dejado de estar en los márgenes"

La ministra de Inclusión, Elma Saiz, durante el encuentro con los medios de comunicación tras su reunión con agentes sociales, a 22 de julio de 2026, en Valencia (Comunitat Valenciana, España). - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha indicado que unas 28.700 personas que participaron en el proceso extraordinario de regularización en la Comunitat Valenciana, que dio comienzo el pasado 16 de abril, "ya están cotizando": "Han dejado de estar en los márgenes para, indudablemente, ser ciudadanos con igualdad de derechos, igualdad de oportunidades".

En estos términos se ha expresado la ministra, en declaraciones a los medios, después de mantener una reunión con agentes sociales, sindicatos y patronal, en la sede de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana. También han estado presentes la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, y la delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé.

Saiz ha puesto en relieve el trabajo realizado por su departamento junto a los agentes sociales para llevar a cabo el "importante" proceso de regularización extraordinaria que, según ha indicado, "tiene ya efectos positivos en la Comunidad Valenciana", y ha calificado de "muy positiva" la reunión.

Y, en este sentido, ha explicado que la Comunitat "no es la primera vez" que vive este proceso, ya que, tras la dana, el ejecutivo central impulso la regularización extraordinaria que dio "seguridad y tranquilidad a más de 28.000 ciudadanos" que estaban "en esa situación de desprotección".

Por ello, ha considerado "paradójico" que, ante este nuevo proceso de regulación extraordinaria --que dio comienzo el 16 de abril--, que contaba con un texto que "estaba muy bien construido y absolutamente con seguridad jurídica", hubiera "quien quiso poner piedras en el camino" e "intentar acabar con la ilusión y con los sueños y con el dejar de tener miedo de miles de ciudadanos".

En este contexto, Elma Saiz ha aludido a las "piedras en el camino" para referirse a los recursos judiciales que algunas comunidades autónomas, entre ellas la Comunitat Valenciana, interpusieron para que se suspendiera la regularización.

Cabe recordar que el Tribunal Supremo ha rechazado elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la regularización extraordinaria de migrantes, al tiempo que insistió en no paralizarla por los mismos motivos que ya hizo la primera vez que otras partes plantearon la suspensión cautelar.

"MENSAJE DE SEGURIDAD Y DE TRANQUILIDAD"

"Evidentemente, el Supremo dio un importante respaldo a este procedimiento. Y esto ya está teniendo efectos positivos: hoy hay más de 28.700 personas --de las 167.000 que participaron en el proceso--que ya están aquí de alta, cotizando en la Seguridad Social", ha manifestado, y ha defendido que estas personas "han dejado de estar en los márgenes para, indudablemente, ser ciudadanos con igualdad de derechos, igualdad de oportunidades".

Preguntada por los últimos datos del proceso de regularización, la ministra ha indicado que ha habido "casi 1.200.000 solicitudes" en toda España y ha asegurado que "todos los recursos del Estado están ahora para seguir, en lo que tiene que ver con esa resolución, con ese mensaje de seguridad y de tranquilidad", y ha incidido en que, desde que se recibe la admisión a trámite, las personas pueden trabajar.

Igualmente, ha recordado que el plazo de solicitud terminó el 30 de junio y que, en estos momentos, el proceso se encuentra en "la fase posterior de admisión a trámite y de resoluciones definitivas".

Elma Saiz ha destacado que en la reunión han puesto en común este "éxito de país" y, además, han acordado "establecer un seguimiento constante" desde la delegación del Gobierno de la Comunitat Valenciana con los agentes sociales porque, "indudablemente, este procedimiento es un punto y seguido en una política migratoria muy amplia".

Asimismo, ha señalado que desde el Gobierno central se está desarrollando y se va a implementar el Plan de Integración de Ciudadanía, donde, "de la mano de agentes sociales, de sindicatos y de patronal", se va a "seguir trabajando con esa mirada amplia y llevando a cabo una política migratoria que es ejemplo en el mundo, que es coherente y que se centra fundamentalmente en los derechos humanos y, por supuesto, en el empleo como factor fundamental para la integración".

CEV: "IMPRESCINDIBLE PARA NUESTRA ECONOMÍA"

Por su parte, el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Vicente Lafuente, ha destacado que la reunión les ha permitido "aclarar esas dudas y recelos" que se pudieran tener sobre el proceso para, ahora, empezar a darle "viabilidad a un proyecto que yo creo que nos va a demostrar en un corto plazo que era un proyecto que era imprescindible para nuestro país y sobre todo para nuestra economía".

"Se ha generado mucho humo en torno a esta política pero yo creo que hay que poner en valor el que hay que defender a las personas", ha aseverado, al tiempo que ha reivindicado la importancia de que estas personas migrantes que ya están en nuestro país "se incorporen con dignidad a unos puestos de trabajo, que es lo que les pueden generar su proyecto de vida".

En este sentido, el presidente de la CEV ha insistido en que "hay que trabajar mucho la formación porque las industrias y las empresas, en este momento, necesitamos mano de obra cualificada y en muchos casos es tan sencillo como el propio idioma que tienen que incorporar".

"Hay trabajo por delante", ha manifestado, al tiempo que ha afirmado que se tiene que llevar a cabo "de manera conjunta con las administraciones, con los agentes sociales y en esa línea de trabajos donde estamos hoy".

Respecto a las "dudas" o "recelos" que se habían generado por este proceso de regularización, Lafuente ha aclarado que se trataban de "dudas" sobre la contratación de estas personas en el caso de que se les conceda o no, y ha agregado: "Lo importante es que tenemos que ser una sociedad abierta, tenemos una economía muy activa y en este momento lo que tenemos es que cuadrar todos los intereses por el bien de nuestra sociedad".

UGT Y CCOO: ACOMPAÑAMIENTO E INTEGRACIÓN

Por otro lado, el secretario general de la UGT, Tino Calero, ha valorado "positivamente" la reunión y ha indicado que desde su sindicato se le ha transmitido a la ministra la necesidad de que el proceso de resolución se resuelva "de la manera más ágil" y, a partir de ahí, que se lleve a cabo "un proceso de acompañamiento e integración de todas estas personas migrantes", con el que el Gobierno se ha "comprometido", pero en el que es "fundamental" que las comunidades autónomas "se impliquen".

Por ello, ha reclamado al ejecutivo valenciano que se "implique" en este proceso de acompañamiento e integración, después de que, "lamentablemente", "no" lo hiciera durante el proceso de regularización.

"Tenemos que afrontar este proceso garantizando, por ejemplo, la homologación de los títulos, tenemos que garantizar también el conocimiento del idioma, tenemos que garantizar también procesos de formación que permitan incorporar a esas nuevas personas al mercado laboral en condiciones de vida", ha subrayado.

Igualmente, la secretaria general de CCOO PV, Ana García, ha coincidido en la necesidad de acelerar las resoluciones ante la "inseguridad" de muchos migrantes.

Y ha invitado a "desmitificar todos esos bulos que la derecha y la extrema derecha están poniendo encima de la mesa con respecto a las personas migrantes".