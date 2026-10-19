Sala L'Horta estrena la obra de "teatro político y comprometido" 'El judici a Carlos Mazón que mai voràs'

La Sala L'Horta acoge el juicio imaginario con el que la compañía Atirohecho sienta al expresidente Carlos Mazón en el banquillo por la gestión de la DANA. - SALA L'HORTA

VALÈNCIA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sala L'Horta estrenará el próximo viernes, 23 de octubre, el montaje 'El judici a Carlos Mazón que mai voràs', la nueva producción de la compañía Atirohecho que, tras una residencia técnica de una semana en el espacio teatral, plantea una reflexión escénica sobre la gestión de la terrible dana de 2024.

El espectáculo, que también se podrá ver el sábado 24 de octubre, coincide con el segundo aniversario de la tragedia, que afectó directamente a las instalaciones del teatro de Castellar-l'Oliveral. De esta forma, el espacio cultural "refuerza su apuesta por las producciones escénicas arriesgadas y comprometidas con la realidad social de la Comunitat Valenciana", destacan sus responsables en un comunicado.

La obra mezcla ficción, teatro documental y sátira política para subir a las tablas un juicio hipotético al expresidente de la Generalitat Carlos Mazón "con el propósito de contribuir a una reivindicación que continúa presente en la sociedad valenciana: la exigencia de responsabilidades por la catástrofe y sus consecuencias".

La obra traslada esa demanda al escenario y "convierte el juicio en un dispositivo teatral desde el que examinar las decisiones políticas, las responsabilidades públicas y las consecuencias de una tragedia que dejó una profunda huella en los municipios afectados", detalaln los impulsores de la pieza.

"Nuestra tarea no es juzgar lo que pasó durante la dana, sino imaginar qué pasaría si se juzgara a Mazón, ya que su condición de aforado no ha permitido hasta el momento que esto ocurra", manifiestan desde la compañía valenciana, coproductora de la pieza junto a la cooperativa audiovisual Barret y la Koordinadora de Kolectivos del Parke Alcosa. Se trata de una pieza de creación colectiva que no ha contado con subvenciones públicas y se ha financiado íntegramente a través de una campaña de micromecenazgo.

El proceso de creación de 'El judici a Carlos Mazón que mai voràs' se apoya en un trabajo de documentación que continúa abierto. La compañía ha recurrido a declaraciones públicas, notas de prensa, materiales audiovisuales y artículos periodísticos que han dado cobertura a la causa que se instruye en estos momentos en el juzgado de Catarroja para dirimir las posibles responsabilidades penales en la gestión de la emergencia.

Más allá de la sala judicial y de sus protagonistas --jueza, fiscalía, abogados y acusado--, la obra aspira a convertirse en un "juicio de conciencia" que invite al público a elaborar su propio pensamiento crítico. Junto a los representantes institucionales aparecen ciudadanos y personas afectadas por la riada, cuyas experiencias permiten ampliar la perspectiva y situar las decisiones políticas en el contexto de sus consecuencias sociales.

La puesta en escena combina teatro de texto, proyecciones audiovisuales y música en directo. Siete intérpretes participan en una propuesta en la que el material documental mantiene un diálogo constante con la acción teatral. Las imágenes y las voces procedentes de fuentes reales se incorporan al relato para poner en relación los acontecimientos documentados con su recreación escénica.

La escenografía parte de un elemento sencillo y versátil: grandes bancos de madera que se desplazan, se apilan y se reorganizan para construir diferentes espacios. Con estas transformaciones, el escenario puede convertirse en una sala de juicio, una vivienda, una mesa o incluso un puente.

TEATRO POLÍTICO

'El judici a Carlos Mazón que mai voràs' se inscribe en la trayectoria de Atirohecho, compañía valenciana de teatro político con una amplia experiencia en producciones de carácter documental, social y reivindicativo, como Ingovernables (2017), centrada en la especulación inmobiliaria, y Esta obra gentrifica (2019), sobre los procesos de gentrificación de los barrios.

Las otras dos patas del proyecto están formadas por la Koordinadora de Kolectivos del Parke Alcosa, una plataforma vecinal con una trayectoria de cuatro décadas en la organización comunitaria en el entorno de Alfafar, Benetússer y Orba, y la cooperativa audiovisual Barret, con amplia experiencia en documentales de investigación periodística centrados en relatos sociales y memoria.