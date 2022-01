La Sala Off inicia el año con dos obras sobre el sistema de protección de menores y la creación

VALÈNCIA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Sala Off inicia el año con dos estrenos en enero y febrero donde la danza teatro y autores valencianos serán los protagonistas, muy diferentes entre sí y enmarcados dentro de 'Graners de Creació'.

Por un lado, la sala acoge 'OK Boomer! Aquest sistema no em protegeix', de Aurora Diago, un espectáculo de danza teatro que trata un tema bastante peliagudo y desesperanzado: el sistema de protección del menor. Con toques de humor, ironía y abstracción, trata de llamar a la corresponsabilidad, a la acción y no solo a la queja y pasividad.

A través de cuatro intérpretes de entre los 21 y 71 años, acompañados de una escenografía sencilla y una gran proyección, visibilizan transversalmente cómo se relacionan ambas generaciones, tanto Boomers como Generación Z, según ha explicado la Sala Off en un comunicado.

Se trata de dos colectivos habitualmente contrapuestos con los que Diago intenta hacer reír y conmoverse al espectador con las diferentes facetas de cada uno, sus puntos de encuentro y desencuentro y su relación con la tecnología.

Por otro lado, a partir del 19 de febrero desembarcará 'DJ', de Teatre Corrent. Se trata de una obra en valenciano basada en el texto 'Play' del dramaturgo local Paco Romeu y dirigida por Eva Zapico.

'DJ' habla de la necesidad de crear como método de redención a partir de la experiencia de sus dos protagonistas, Diana (Inma Ruiz) y Noel (Pep Laza): a menudo, el artista se aferra a la creación como una tabla de salvación, usando su obra como una plantilla que lo inserta en el mundo como individuo.

El planteamiento de 'DJ' se sitúa un paso más allá: ¿puede un creador aplicar la técnica propia de su oficio a su entorno vital? ¿Es posible modificar la realidad individual desde el arte? Diana y Noel desenredan las causas de su confusa relación a lo largo de una odisea iniciática que se desarrolla a golpe de loop, sadismo y ternura en un sórdido abismo familiar.