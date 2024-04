La Sala Russafa debate sobre la percepción social del deseo femenino en su 'Viernes Fórum'

VALÈNCIA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sala Russafa de València utiliza el teatro como herramienta de reflexión y propone conversar sobre la percepción social del deseo femenino el próximo 3 de mayo con una nueva sesión de 'Viernes Fórum'.

Así, a las 21.30 horas, después de la función de 'Maleïdes Dames', el público podrá compartir su opinión sobre el espectáculo con el equipo artístico y con la psicóloga y sexóloga Laura Pérez García como invitada.

El objetivo es comentar un fenómeno psicológico denominado 'Bovarismo' (ya que toma su nombre de Emma Bovary, la protagonista de la famosa novela de Gustave Flaubert) que se manifiesta en una constante insatisfacción por la diferencia entre la realidad y las aspiraciones del sujeto.

El nombre escogido y que se considerara un fenómeno mayoritariamente femenino no es casual. La heroína de la novela, forzada a casarse con un hombre mucho más mayor, con el que no comparte ninguna afinidad y que no espera de ella más que una esposa paridora, se deja ilusionar por ensoñaciones, buscando el afecto y la expresión de su sexualidad con otros hombres de su entorno, sin llegar a sentirse plenamente valorada. Una apuesta por la naturalidad de sus impulsos que la conduce inevitablemente a la tragedia.

Lo mismo padece Ana Karenina, quien descubre la pasión fuera del matrimonio y su marido utiliza la violencia vicaria para intentar retener las inclinaciones de su joven esposa. Caso similar es el de Ana Ozores, La Regenta, manipulada por dos hombres y la religión católica durante el despertar de su sexualidad que, en un matrimonio pactado y desigual, no tiene cabida más allá del fin reproductivo.

Estos tres icónicos personajes literarios son las protagonistas del nuevo espectáculo de Arden. La compañía valenciana, fundadora de Sala Russafa, con su anterior producción, El perfume del tiempo, se hizo con el galardón a Mejor Espectáculo en el Premis de les Arts Escèniques de l'Institut Valencià de Cultura. Ahora presenta una pieza de corte totalmente diferente, pasando de la reivindicación de la memoria histórica a la propuesta de una reflexión social.

En opinión del creador y director de ambos espectáculos, 'Maleïdes dames' lanza una mirada al pasado, al siglo XIX, para ver cómo hay temas que siguen absolutamente pendientes en cuanto a la libertad femenina se refiere.

ESTEREOTIPOS PELIGROSOS

"Hemos pasado de negar el deseo femenino a criticarlo y a manipularlo. Está claro que se ha avanzado mucho en entender que el sexo no tiene únicamente un fin reproductivo para la mujer. Pero muchas veces se cae en otros estereotipos igual de peligrosos, donde la pretendida libertad sexual femenina consiste en satisfacer roles y fantasías marcados por hombres", comenta Chema Cardeña.

Rosa López, Carme Juan, Pepa Juan y Darío Torrent son los intérpretes de este espectáculo, que permite reencontrarse con las tres heroínas literarias citadas, pero ya maduras, con la experiencia adquirida de sus vivencias.