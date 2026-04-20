Sala Russafa programa 'Cuatro días, Cuatro noches', una 'dramedia' marcada por el universo chejoviano

La Sala Russafa de València pone en escena, del 23 al 26 de abril, 'Cuatro días, Cuatro noches', una creación de Víctor Sánchez Rodríguez que puede definirse como una 'dramedia' influenciada por el universo chejoviano. - REMITIDA SALA RUSSAFA

VALÈNCIA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sala Russafa de València pone en escena, del 23 al 26 de abril, 'Cuatro días, Cuatro noches', una creación de Víctor Sánchez Rodríguez que puede definirse como una 'dramedia' influenciada por el universo chejoviano.

La obra ya pudo verse en su estreno, dentro de la programación de Russafa Escénica acogida por el teatro en 2024. Pasados dos años, ahora que su autor y director ya ha cumplido los 40, regresa empatizanos más con la pequeña crisis existencial que viven sus personajes. "Es una época en la que se hace más presente que llegará un momento en el que mueras y comienzas a valorar la energía. Las ideas te pueden mover para hacer muchas cosas, pero hace falta energía y te das cuenta de que hay que poner (o ponerte) ciertos límites", comenta Sánchez Rodríguez en un comunicado.

Con piezas traducidas a varios idiomas y representadas en espacios tan emblemáticos como el Centro Dramático Nacional, Teatre Nacional de Catalunya, Teatro Español, Teatre Lliure, Teatre Rialto o Teatre Principal, entre otros muchos; también ha sido reconocido por galardones entre los que se encuentran los Premios MAX, los Premis de les Arts Escèniques Valencianes o el Premi Mostra de Teatre d'Alcoi precisamente por Cuatro días, cuatro noches.

El dramaturgo y director de escena valenciano ha conseguido cosas con las que nunca se habría atrevido a soñar. Sin embargo, es consciente de la precarización generalizada, con la que su generación no ha tenido más remedio que desarrollarse a nivel personal y laboral, que lleva a naturalizar carencias que no tendrían por qué serlo, como el acceso a una vivienda.

Quizá por ello le entusiasma la escritura de Chéjov, cómo permean en conversaciones cotidianas preocupaciones sociales o éticas que, a pesar de haber sido escritas en el siglo XIX, conectan con nuestros días.

"Aparecen temas que eran completamente adelantados a su tiempo, como el ecologismo. Todo ello sin necesidad de tramas llenas de acción, con tiempo y espacio para que los personajes reflexionen y compartan lo que están pensando o sintiendo", explica sobre su atracción por la literatura del dramaturgo ruso que le llevó, sin darse cuenta, a iniciar lo que podría verse como una investigación escénica.

EL INFLUJO DE CHÉJOV

Cuatro días, cuatro noches nació profundamente influenciada por Las tres hermanas. Y lo mismo ha pasado con su estreno más reciente, El Aguante, donde también se revelan referencias a La Gaviota, otro de los grandes clásicos de Chéjov. Sánchez Rodríguez no busca hacer una adaptación o una versión. Simplemente se interesa por el universo chejoviano, por cómo se relacionan los personajes entre ellos y con su mundo. Le atraen los temas que se tratan. Y, desde esa fascinación, crea una trama nueva que, a su vez, es atravesada por cuestiones candentes a nivel sociocultural, pero del siglo XXI.

En Cuatro días, cuatro noches encontramos a tres hermanas que se enfrentan a la desilusión de no haber cumplido sus sueños de juventud y en vez de Moscú, como ocurría en la pieza de Chéjov, Valparaíso se presenta como el destino aspiracional. Pero la trama es completamente distinta. Las hijas han de hacer frente a la última voluntad de su padre: rendirle homenaje en la ciudad chilena donde fue plenamente feliz. Tres años después de no haber sido capaces de reunir el dinero (o el valor) para ese viaje, se dan cita en el hotel Valparaíso. Es un establecimiento en la costa española, turistificada y marcada por la explotación laboral. Están en temporada baja, pero tendrán que hacer frente al mismo calor sofocante por el cambio climático.

En este ambiente, un tanto decadente, entre conversaciones, tumbonas de playa vacías, coqueteos con el camarero y botellas de cava que vaciar, los tres personajes tratarán de recuperar su relación y de comprender cómo gestionar ese paraíso perdido: la ilusión.

Gloria March encarna a Gloria, una actriz de 42 años que ha visto languidecer su carrera poco a poco, tras un triunfal inicio como protagonista de una pieza de Chéjov, precisamente. María Maroto es María, la viuda de un poeta de cierto renombre que trabaja en su fundación y que se siente atrapada en un matrimonio que tampoco fue especialmente feliz. Y 'la hermana pequeña' es Toni, interpretado por Toni Agustí (excepto el día 25, cuando le sustituye Jorge Valle), quien ha cambiado su ambición de salvar especies en vías de extinción por el trabajo como auxiliar en la clínica veterinaria de su pareja.

"Me dan mucha ternura las protagonistas porque hacen lo que pueden, tenían unos planes que no han salido. Pero es que a veces la vida te lleva por otros sitios", justifica el dramaturgo, quien no cree que las cosas sean exclusivamente una cuestión de voluntad. "Yo no me había planteado un proyecto artístico alrededor de la figura de Chéjov, y de repente me encuentro con dos piezas seguidas que toman su universo como inspiración. Me encantaría seguir profundizando, pero no puedo prometer nada. Solo sé que me siguen interesando mucho lo que cuentan Tio Vania y El Jardín de los cerezos, pero no sé si llegará a materializarse en algo", señala el dramaturgo y director de escena valenciano.

EL HUMOR COMO "ALIVIADERO DEL ALMA"

Como Sánchez Rodríguez, sus personajes tampoco ven claro y cristalino su futuro. Ni siquiera un futuro, como tal, en un mundo que se desmorona. Pero, precisamente por ello, necesitan vías de escape. El autor califica el humor como un "aliviadero del alma" y reconoce que no lo busca de manera consciente en sus espectáculos. Sin embargo, siempre hay momentos para la risa.

"Supongo que si intentara hacer algo cómico me saldría al revés. Pero, como aparece de manera natural, imagino que es un reflejo del mundo en el que vivimos y del carácter de mi familia, que siempre ha sabido reírse mucho y reírse también de sí misma", comenta el dramaturgo, para quien ese sentido del humor profundo es necesario a la hora de conformar un elenco, con intérpretes que sean capaces de detectar y jugar con esa esa parte divertida que también tienen sus textos.