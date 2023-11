Sala Ultramar reflexiona sobre los deseos sin cumplir con una obra de humor y "rabia"

VALÈNCIA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La obra 'Paral·lel', de Alida Molina, vuelve esta semana a Sala Ultramar de València para reflexionar sobre los deseos sin cumplir, la idealización de la realidad y los lugares donde se instala aquello que no se cumple. La pieza se estrenó el 3 de noviembre en este espacio y cuenta con la autora y con Alexander Lemus como intérpretes.

'Paral·lel' es un trabajo que habla desde el humor y la "rabia" sobre aquella vida que querríamos tener y no tenemos, pero también sobre aquellas personas que querríamos ser y en realidad no somos. Una propuesta creada a modo de "collages de objetos escénicos" que presenta ante nuestros ojos la naturaleza humana de resistirnos al fracaso o a la decepción continua que la vida provoca.

Esta obra reflexiona sobre la idealización y la resistencia a aceptar que, a menudo, las cosas no suceden como esperamos. Para ello realiza un viaje por varios lugares acompañados de un coche teledirigido: las 'fake news', el catastrofismo, el no ser elegida, el fracaso o el éxito. Todo "un poco canalla", a través de la autoficción y la "autoficción de la ficción". En definitiva, la protagonista se pregunta: "¿Puedo aceptar que no soy otra?"

El texto y la dirección es de Alida Molina, quien interpreta junto a Alexander Lemus y se encarga de la escenografía de la mano de Isabel Miralles. Las ayudantes de dirección y regidoras son Paula López Collado y Paula Mª Martínez, mientras el diseño de luces es de George Marinov. Completan el equipo José Ramón Pérez (técnico) y Satori (fotografía).

La pieza se podrá ver entre este jueves 9 y el domingo 12, cada día a las 20 horas. Las entradas ya están a la venta y tienen un precio general de 11 euros, diez con venta anticipada a través de la web.