Salvador hace un "llamamiento a la seriedad y el rigor" a la hora de hacer propuestas para Bloques Portuarios

Publicado 08/11/2018 16:14:46 CET

VALÈNCIA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, Mª José Salvador, ha hecho este jueves un "llamamiento a la seriedad y el rigor" a la hora de hacer propuestas para los edificios conocidos como Bloques Portuarios del barrio del Cabanyal de València. Y ha asegurado que "con los informes en la mesa" se tomará la mejor decisión "consensuada" entre las diferentes administraciones.

Salvador ha hecho estas declaraciones tras una reunión junto al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, con diversas asociaciones sobre el plan de adquisición de viviendas para su incorporación al parque público, al ser preguntada por la "falta de unanimidad" sobre qué hacer con estos edificios. El concejal socialista Vicent Sarrià aboga por demoler y reedificar por los daños estructurales que presenta, mientras desde València en Comú, la edil de Vivienda María Oliver defiende la rehabilitación.

En alusión a esta última, la consellera ha advertido que "no se pueden hacer propuestas de reformas menores en Bloques Portuarios ni decir que por 400 euros eso se reforma cuando precisamente quien hace esa propuesta sabe que en el marco del Área de Regeneración y Renovación Urbana (ARRU) del Plan Cabanyal estamos hablando de 1.800 euros la reforma por metro cuadrado. Ahora no se puede estar planteando 400 euros porque eso tampoco aporta ningún criterio objetivo ni en rigor", ha censurado.

A su juicio se trata de un "un tema serio" por lo que "lo primero que tiene que hacer un responsable político es ver qué planteamiento tiene y qué tipo de vivienda quiere que acabe a venta ahí, pensando en que él mismo podría estar viviendo en esa vivienda. Yo creo que tenemos que hacer planteamientos serios", ha reiterado.

En todo caso la solución a estos edificios ha de ser "consensuada entre las administraciones", entre otras cosas por la Conselleria es propietaria de muchas de las viviendas de los Bloques Portuarios, ha apuntado la consellera.

DOS ESCENARIOS EN ESTUDIO

En este sentido, ha recordado que se encargó al Instituto Valenciano de la Edificación --"que es donde está el talento y la calidad"-- unos informes técnicos para valorar los diferentes escenarios para los Bloques Portuarios, unos estudios que "en estos momentos están en estudio", ha subrayado.

A partir de ahí, se abren dos escenarios "con matices". El primero puede ser "la rehabilitación pero integral, no es una reforma menor", ha remarcado. El segundo sería "derribar y volver a construir". "Con los informes sobre la mesa tomaremos la mejor decisión", ha garantizado.

Además, ha querido dejar claro que "no es solo una intervención de ladrillo" sino que la actuación en Bloques Portuarios "tiene que ir acompañada de una intervención social porque hay okupas, personas con rentas bajas, etc. "Hay que afrontar caso a caso porque la casuística de Bloques Portuarios no es hegemónica", ha avisado.

Las diferentes administraciones "tenemos que sentarnos a hablar, con los informes, en el marco del Plan Cabanyal, y llegar a un acuerdo pensando en la mejor solución para dignificar esas viviendas", ha concluido.