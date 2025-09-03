Salvamento Marítimo rescata a tres personas tras hundirse su embarcación cuando pescaban en Gandia (Valencia)

VALÈNCIA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -
El helicóptero de Salvamento Marítimo Helimer 223 ha rescatado en la madrugada de este miércoles a tres personas, cuya embarcación se había ido hundido mientras pescaban en aguas de Gandia (Valencia).
Los asistidos, que se encontraban en el noreste de Gandia, han explicado a los rescatistas que estaban pescando cuando de repente empezó a entrar agua en la embarcación, según ha informado Salvamento Marítimo en sus redes sociales.
Durante la emergencia, que ha sido coordinada por el Centro de Coordinación de Salvamento de Valencia, las tres personas fueron trasladadas al Hospital La Fe de València.
Sin embargo, fuentes sanitarias han informado a Europa Press que finalmente no han precisado asistencia sanitaria.