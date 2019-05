Sánchez cree que Puig lanza "globos sonda" y asegura que Cs no participará en un "cambio de cromos" en Alicante

Publicado 28/05/2019 14:27:44 CET

ALICANTE, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista de Ciudadanos (Cs) a la Alcaldía de Alicante, Maria del Carmen Sánchez, ha tachado de "globos sonda mediáticos" la propuestas del 'president' de la Generalitat y líder del PSPV, Ximo Puig, para un eventual pacto de gobierno en el Ayuntamiento. Ha defendido que no se trata de "un cambio de cromos", sino que la prioridad es "la estabilidad municipal que hasta ahora no hemos tenido".

Así las cosas, ha precisado a preguntas de los periodistas que "hasta el momento" no tiene constancia de "ninguna comunicación fehaciente" ni desde el PP ni desde el PSPV, que empataron a nueve ediles en los comicios del pasado domingo.

Sobre posibles propuestas, Sánchez ha rechazado que la negociación pase por "un cambio de cromos" y ha recalcado que se trata de "anteponer las necesidades de Alicante y los alicantinos". En cualquier caso, ha sostenido que ese tipo de cuestiones deberán pasar por el tamiz del comité de pactos que ha creado la formación naranja a nivel estatal.

Preguntada por un intercambio con el PSPV en el Ayuntamiento y la Diputación de Alicante, ha asegurado que Cs, a nivel local, no entra a valorar esas posibilidades, que deberán ser tratadas por el comité de pactos: "No entramos a valorar globos sonda mediáticos que no tienen ninguna realidad en la práctica".

Ha sostenido así que ni el 'popular' Luis Barcala, ni el socialista Paco Sanguino se han puesto en contacto con Ciudadanos, por lo que ha dicho "esperar y desear" que a partir de ahora arranquen las conversaciones.

"ESTO NO ES EL PODER POR EL PODER"

Preguntada por si desde Alicante se abordaba la posibilidad de un pacto a derecha o izquierda, la líder 'naranja' ha manifestado que no se valora ninguna posibilidad, aunque sí se está "redactando la hoja de ruta" con la que acudirán a las reuniones. Y ha zanjado, ante posibles pactos con el PP: "Esto no es el poder por el poder, al menos, no para Ciudadanos".

En cuanto a si Cs puede asumir la Alcaldía de Alicante, Sánchez ha subrayado que la formación naranja está "preparada" para "velar y cumplir" con una hoja de ruta para "sacar a la ciudad de la recesión en la que lleva al menos 12 años".

Y sobre si la mejor manera de conseguirlo sería ostentar la Alcaldía, ha defendido que "hay muchas formas de sacar adelante esa hoja", que el compromiso de Cs es con los alicantinos y el comité de pactos decidirá "la mejor opción para Alicante".

VOTOS DE PODEM Y COMPROMÍS

Cuestionada por si aceptaría los votos de Podem y Compromís, con los que alcanzar una mayoría en un pleno de investidura, ha apuntado que no son ellos quien deben "coordinar esos apoyos, en todo caso lo tendrán que hacer los partidos que han sacado esos nueve concejales". Ha recalcado que sus pactos serán con PP o con PSPV: "El balón no está en nuestro tejado".