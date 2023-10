Sandra Gómez duda de la aprobación de la rebaja fiscal por "falta de negociación" de Catalá con Vox y la oposición

VALÈNCIA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de València, Sandra Gómez, ha indicado que la "falta de entendimiento y de voluntad de negociación" de la alcaldesa, María José Catalá, "pone en cierta duda y muy comprometida la posibilidad" de que el pleno del Ayuntamiento de luz verde a la rebaja fiscal aprobada en la junta de gobierno de la pasada semana.

"Ya no hablo de su socio preferente, con los que dicen que no han mantenido ningún contacto, es que no ha habido ningún contacto con el resto de grupos políticos", ha expuesto Gómez, en declaraciones a los medios este lunes.

La concejala socialista ha puesto el foco en la "fragilidad del liderazgo del Partido Popular y en especial de la alcaldesa" y, como ejemplo, ha señalado que la aprobación del organigrama de la EMT, que debería ser "una cuestión menor para cualquier empresa", "se ha convertido en un símbolo de que el PP y su alcaldesa están secuestrados por la ultraderecha y además también se ha convertido en un símbolo de la falta de transparencia y las mentiras con las que gobiernan".

A ese respecto, ha remarcado que Catalá anunció que "iban a hacer un ahorro de sueldos y salarios en la EMT" pero "no solo la masa salarial aumenta, sino que además el bloqueo que hubo el pasado viernes en el nombramiento de nuevos directivos viene principalmente motivado porque se subían en 20.000 euros los sueldos con respecto al gobierno que nosotros liderábamos".

La edil ha aseverado que "la falta de transparencia, las mentiras pero también la falta de voluntad que tiene el PP de hablar y negociar con otros grupos políticos le ha llevado a un fracaso estrepitoso", al tiempo que ha pedido a la alcaldesa "hablar con todos los grupos políticos y no dejarse estar absolutamente secuestrada por la ultraderecha de esta ciudad".

Gómez ha subrayado que un Ejecutivo municipal que gobierna en minoría, y "por lo tanto no representa a la mayoría de esta ciudad", "no puede gobernar de espaldas a la voluntad popular que representan los grupos políticos". "Lo que le recomiendo a la señora Catalá es un poquito de humildad, de talante democrático y de diálogo porque, además, las cosas no le están saliendo como ella pensaba", ha indicado.

RECORTES POR LA REBAJA FISCAL

Asimismo, ha reiterado que la rebaja fiscal del PP es una "estafa" y ha señalado que "cuando se hace un recorte de 70 millones de euros" y baja la previsión de ingresos, "hay que recortar en 70 millones la previsión de gastos o de inversiones".

"Que nadie se engañe, esos 70 millones van a tener una repercusión directa o bien en los servicios públicos y en los derechos que reciben nuestros vecinos y vecinas o bien en las inversiones que debe de impulsar este Ayuntamiento. Es una cifra muy importante para garantizar unos servicios públicos de calidad y, sobre todo, inversiones justas y equilibradas en todos los barrios", ha expuesto.

La concejala ha incidido en la inmensa mayoría de la rebaja fiscal recae en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), que "es lineal" y "sobre todo va a aliviar la carga impositiva de quien vive en barrios que aportan más porque la renta per cápita es mayor y porque los metros cuadrados o la situación del inmueble es mejor".

Además, ha recalcado que el IBI permite que la ciudadanía "contribuya al mantenimiento de los barrios o los servicios públicos", como jardines, limpieza, centros sociales y de educación infantil.

En ese sentido, ha estimado que un vecino del Pla del Remei, entre los barrios con mayores rentas de España con una media de 100.000 euros, "se puede llegar a ahorrar 400 o 500 euros", mientras que en Benimamet, con una renta media de unos 22.000, se ahorraría entre 24 o 30 euros en el recibo del IBI, según las previsiones del PSOE.

También se ha comentado que, entre los que "más van a beneficiarse" de la rebaja están las grandes superficies comerciales- "Hemos calculado que una gran superficie céntrica de nuestra ciudad se puede llegar a ahorrar hasta 30.000 o 40.000 euros, lo que supondrá "un recorte muy importante" para el consistorio.

La edil socialista ha criticado el "recorte de 600 euros" en cada centro de actividades de mayores municipales. "Se les va a quitar una cuestión tan fundamental como es la gimnasia al aire libre. Les han dicho que en el próximo presupuesto ya valorarán si lo vuelven a incluir o no. Ese presupuesto era nuestro, estaba incluido, y ya hemos visto un tijeretazo previo a lo que va a venir después", ha criticado.

Igualmente, se ha referido a la "la paralización de importantes inversiones" que el anterior gobierno "dejó preparadas y hoy están en el aire", como la avenida Pérez Galdós, la de la plaza del Ayuntamiento y del Jardín de Jesuitas.

"Firmamos justo antes de irnos todas las obras de rehabilitación y regeneración de zonas tan importantes como la plaza de músico Antonio Eximeno, la regeneración del Cabanyal o la supermanzana de Orriols. Eso está llevando a que los datos de ejecución con los que se está encontrando la señora Catalá vayan a ser los más altos de los últimos años", ha expuesto.

La exconcejala de Desarrollo Urbano cree que la "parálisis" del ayuntamiento" y el "recorte real que habrá en el número de inversiones" harán de las cuentas municipales de 2024 "el presupuesto más débil y sobre todo que menos invierta en los barrios de la ciudad de València", "si es que hay presupuesto", ha apostillado.