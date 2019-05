Sandra Gómez no acudirá a la cita de Ribó por ver una "falta de respeto" al PSPV que se reúna antes con el PP

Publicado 29/05/2019 16:53:10 CET

VALÈNCIA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PSPV a la Alcaldía de València, Sandra Gómez, ha decidido que no acudirá este jueves a la cita con el alcalde en funciones, Joan Ribó, y que representa con diez concejales la lista más votada en el Ayuntamiento en las elecciones del 26M, al considerar que es una "falta de respeto" a los socialistas, partido con el que debe formar un nuevo gobierno de La Nau, que se reúna antes con otros candidatos de otras formaciones, en concreto, con el PP.

Así lo han asegurado a Europa Press fuentes de la candidatura de Gómez después de que se haya conocido que Ribó, nuevo primer edil de la ciudad por Compromís a partir de las elecciones municipales del pasado domingo, haya convocado desde este jueves al resto de candidatos de las otras formaciones que integrarán el Ayuntamiento en el próximo mandato junto a su coalición.

Las citas --con el objetivo de para darles la bienvenida al consistorio y hablar de la constitución de la nueva corporación municipal, que tendrá lugar el próximo 15 de junio-- comenzarán con la representante del PP, María José Catalá, a las 10.30 horas, y estaba prevista la reunión con Gómez a las 11.30. El PSPV ha obtenido siete ediles en los comicios.

Gómez, que este mismo miércoles había defendido que para el PSPV es "innegociable" su propuesta de un liderazgo compartido con Joan Ribó y pedía "un poco de serenidad" durante la negociación y dejar "en segundo plano" los debates en torno al reparto de concejalías y al organigrama del nuevo gobierno, cree que esta decisión supone una "falta de respeto" al PSPV, un "menosprecio" y un "ninguneo", según señalan desde su candidatura.

"Vemos una falta de respeto que en la ronda de contactos la primera foto que sea haga sea con Catalá, menospreciando al partido con el que debe formar gobierno", insisten y sostienen que se había cerrado el día y la hora y se buscaba un "sitio neutral" para la primera reunión tras los comicios y la que debe sentar las bases para comenzar los trabajos del nuevo gobiernos y "que no fuera el despacho del alcalde".

Por tanto, han hecho hincapié en que no acudirán a la cita porque no se ha hecho "en los términos que se planteaban puesto que no somos un partido más, sino con el que debe formar gobierno", al tiempo que sostienen que esta situación no se ha producido "nunca". Como ejemplo, citan el caso de otras instituciones, como las negociaciones en la Generalitat para el Botànic II.