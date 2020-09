Sandra Guimarães dirigirá el "nuevo capítulo" de Bombas Gens para potenciar la "experiencia directa del arte"

VALÈNCIA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La curadora portuguesa Sandra Guimarães llevará la batuta artística del "nuevo capítulo" de Bombas Gens con un proyecto centrado en los "encuentros" entre artistas e instituciones, pero también con el público, con la intención de que el espacio museístico mantenga la "experiencia directa del arte" en tiempos de pandemia. "Es urgente que ahora demostremos que los museos son necesarios de verdad", ha señalado.

Guimarães desembarca en el espacio de la Fundació per Amor a l'Art tras la marcha de Nuria Enguita, que ha pilotado el espacio desde su apertura hace tres años. Pese a que en los últimos días se ha conocido que Enguita será la nueva directora del IVAM tras el concurso público, su marcha estaba prevista desde "hace más de un año". El director y fundador del museo, Vicent Todolí, ha explicado que el relevo también estaba previsto, y que desde el mes de julio, Enguita y Guimarães han estado trabajando juntas en el "handover" del trabajo.

La nueva directora ha explicado que durante este año, ha tenido la posibilidad de conocer a fondo la colección de la Fundació per Amor a l'Art, que ha calificado como "muy estimulante, con personalidad y singularidad y muy exigente". Además, ha considerado que "puede ser investigada de formas muy creativas" y se ha mostrado "encantada" de poder hacerlo con el equipo de la fundación y los artistas.

No obstante, este no ha sido su primer contacto con la colección. Durante su intervención, ha relatado que visitó Bombas Gens en agosto de 2017, apenas un mes después de su apertura. Para Guimarães, el museo tiene "esta misión de crear encuentros que transforman nuestra vida y la manera de encontrar el mundo".

"Un museo debe ser un espacio abierto, donde el ejercicio de la libertad es una constante, una institución siempre debe ser un lugar de investigación, que pueda dar espacio para la producción y el estudio de la colección. Nos podemos confrontar al mundo a partir de esta colección, estudiar diferentes formas de verlo. Con el equipo de siempre, el objetivo es continuar el esfuerzo notorio de tener el museo más abierto de todos, de continuar el trabajo de Nuria Enguita", ha manifestado Guimarães, al tiempo que ha comentado que el equipo del centro ya le ha hecho "sentirse como en casa en València".

Así, ha expresado que le gustaría "continuar" en esta línea pero también desarrollar "proyectos ambiciosos" que posibiliten "experiencias transformativas y usos inclusivos, centrados en el artista, para que desarrollen su acción a varios niveles". Por ello, ha insistido en los "encuentros", pero no solo con los artistas, sino también con otras instituciones.

EXPANSIÓN DE LA COLECCIÓN POR ESPAÑA Y EL MUNDO

Por ello, ha incidido en que van a trabajar para "encontrar maneras de contextualizar la colección", así como "darla a conocer en España y en el extranjero", en colaboración con "instituciones de aquí, pero también de otros países".

Al respecto, Todolí ha destacado la experiencia previa de Guimarães en este campo, ya que como curadora del Museo Serralves de Oporto -donde coincidieron a finales de los 90 cuando ella realizó sus prácticas y él dirigía el centro--, se encargó de llevar la colección por todo Portugal.

"Esta es una de las líneas que queremos implementar y extender, ya que a parte del público que viene a visitarnos, hemos empezado a difundir la colección por sitios en España. Nuestra intención es continuar y extender esta red. Si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a a Mahoma", ha explicado Todolí.

Por su parte, la directora de la Fundació, Susana Lloret, ha considerado que en esta segunda etapa, les gustaría "que Bombas Gens fuera un lugar de visita obligada". "València es una ciudad muy cosmopolita, y queremos que el espacio lo sea también, que cualquiera que venga pudiera encontrar aquí algo que le interesara, y conectar con nuevos públicos y horizontes".

"Es un objetivo ambicioso, pero tenemos la sensación de que es un objetivo alcanzable, con una colección de calidad de primer nivel, y los artactivos y alicientes de la parte histórica y patrimonial de este espacio", ha señalado Lloret. Al tiempo, ha considerado que los objetivos de la primera etapa de "echar raíces" y dar a conocer el centro "se han cumplido con creces".

20 AÑOS DE EXPERIENCIA ENTRE PORTUGAL Y CANADÁ

La carrera de Sandra Guimarães (Oporto) en las artes visuales abarca alrededor de 20 años e incluye puestos como curadora en el Museo Serralves de su ciudad natal entre 1998 y 2010, así como directora fundadora de programas y curadora jefa en el Remai Modern de Saskatoon (Canadá) entre 2015 y 2019. En 2018 fue miembro del grupo propositor para el ScotiaBank Premio de Fotografía de Toronto (Canadá).

En Serralves trabajó con Vicent Todolí (director fundador del museo) y organizó exposiciones de artistas contemporáneos como, Alvess, Artur Barrio, Thomas Hirschhorn, Cristina Iglesias, Barry Le Va y Dan Graham, entre otros.

También ha sido co-comisaria de la exposición "The 80's. A Topology", con obras de artistas como Miroslaw Balka, Pedro Cabrita Reis, Heimo Zobernig, Juan Muñoz, Cristina Iglesias, Julião Sarmento, Jimmie Durham, Thomas Schütte, Rosemarie Trockle, Isa Genzken, Rodney Graham, Marlene Dumas, Mona Hatoum, Luc Tuymans, Eugenio Dittborn, Louise Lawler, Cindy Sherman, Jeff Wall, Stan Douglas, Robert Gober, Tony Cragg, Matt Mullican y David Hammons, entre otros.

En Remai Modern fue co-curadora del programa previo al lanzamiento del museo, así como de su exposición inaugural, "Field Guide". La muestra se completaba con otros proyectos como "What Can I learn from you. What can you learn from me" (Taller crítico), "Presence and production" de Thomas Hirschhorn, "Faces of Picasso, the collection selected by Ryan Gander", de Ryan Gander, y "Determinated by the River" de Tanya Lukin Linklater y Duane Linklater.

También ha comisariado exposiciones individuales de Rosa Barba, Rikrit Tiravanija y Joan Jonas, y ha organizado la exposición de Jimmie Durham "En el centro del mundo", con el Hammer Museum en colaboración con el Whitney Museum de Nueva York y el Walker Art Center, en Mineápolis.

Su formación incluye un Máster en Historia del Arte y Arqueología (especialización en Arte Moderno y Contemporáneo), así como un Máster en Gestión Cultural, ambos de la Université Libre de Bruxelles (Bélgica).