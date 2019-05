Sanguino (PSPV) anima a votar en un día "espectacular" para que "nadie" decida por la ciudadanía

Publicado 26/05/2019 12:40:42 CET

ALICANTE, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato socialista a la Alcaldía de Alicante, Paco Sanguino, ha afirmado que la jornada electoral de este domingo es un día "espectacular" para votar y que "nadie decida por nosotros", por lo que ha animado a participar de la "mayor celebración que se puede hacer".

Sanguino, que no ha podido ejercer su derecho a voto en Alicante, por estar censado en Sant Joan d'Alacant, ha atendido a los medios en la capital tras acompañar a su hijo, que por primera vez tenía derecho a voto, y sí ha votado en el colegio electoral del CEIP Maestro López Soria. "Representa el voto joven que transformará esta ciudad en un futuro", ha manifestado y ha apuntado que era un "placer acompañando" a su hijo.

Sobre la campaña electoral, el exdirector del Teatro Principal ha incidido en que ha estado marcada "por una insistencia" en los pactos que se pueden cerrar a partir de hoy, y por ello, ha recalcado que "la insistencia" debe ser en "el diálogo".

Preguntado por el hecho de que será el único candidato que no podrá votarse a sí mismo, Paco Sanguino ha explicado que la situación se ha generado porque "lamentablemente no ha llegado la tarjeta censal". "Para mí, es un orgullo estar acompañando a mi hijo a las primeras elecciones municipales de su vida; con lo cual, me uno a la fiesta de la votación y de las elecciones locales", ha agregado.

Cuestionado sobre el tiempo casi veraniego que se disfruta en la ciudad este domingo y su incidencia en la participación, Sanguino ha apuntado que los alicantinos están "acostumbrados" a votar en las municipales y se "reservan un momento del día" para acudir a votar y eso "también es parte de la idiosincrasia del lugar donde vivimos, así ha sido siempre y no creo que influya poderosamente en el interés por el voto".

Paco Sanguino y la candidatura del PSPV pasan la noche electoral y el recuento en el Hotel Maya a partir de las 20.00 horas.