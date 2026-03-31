Sanidad abrirá el centro de salud de La Coma el 7 de abril con Medicina de Familia

Sanidad abrirá el centro de salud de La Coma el 7 de abri - GVA

VALÈNCIA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Sanidad reabrirá el centro de salud de La Coma, en Paterna (Valencia) el 7 de abril con Medicina de Familia, tras permanecer cuatro meses cerrado por motivos de inseguridad para pacientes y profesionales, mientras que en el caso de Pediatría el objetivo es que se pueda reestablecer el servicio antes de verano siempre que existan profesionales disponibles.

Así, lo ha confirmado el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, tras desplazarse al centro de salud de La Coma y al respecto ha destacado que se "retomará la actividad asistencial tras implantar y activar todas las medidas necesarias para reforzar la seguridad del personal, los pacientes y sus acompañantes". Entre ellas, se aumenta de dos a tres los vigilantes de seguridad, mantiene escáneres y arcos detectores en los accesos, y se establece cambios organizativos para ordenar el flujo de pacientes.

Sanidad cerró el centro de salud de La Coma, en Paterna (Valencia) el pasado mes de noviembre tras registrarse agresiones a personal sanitario fuera del propio centro. Gómez ha destacado que en estos cuatro meses la Conselleria de Sanidad ha mantenido reuniones con los representantes de Subdelegación del Gobierno en Valencia, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, el Ayuntamiento de Paterna y de la policía autonómica, local y nacional, para "acordar las medidas efectivas oportunas y activar los recursos necesarios con el fin de garantizar la máxima seguridad a los pacientes y profesionales".

En este sentido, ha manifestado que hemos trabajado durante estos meses "intensamente" porque "nuestro principal objetivo es acercar la sanidad pública valenciana a los habitantes del barrio de La Coma, así como garantizar la mayor seguridad a los profesionales y usuarios". Durante este tiempo, los pacientes de esta zona asistencial están siendo atendidos en el centro de salud El Clot de Paterna, por lo que a partir de la semana que viene ya no tendrán que desplazarse para recibir atención médica.

AUMENTO DE VIGILANTES Y DETECTORES

En concreto, las medidas que se han adoptado para reforzar la seguridad se centran en el incremento de los dispositivos de seguridad, cambios organizativos en el funcionamiento del centro, así como en los circuitos del flujo de pacientes y un sistema de registro y análisis de incidencias.

Según ha explicado Gómez "hemos realizado un cambio organizativo integral del centro, que contempla desde la reorganización de los circuitos asistenciales, para disminuir y ordenar el flujo de pacientes, hasta el aumento de los dispositivos de seguridad privada en las zonas de acceso al centro para garantizar una mayor seguridad de los profesionales y usuarios".

De hecho, la Conselleria ha aumentado de dos a tres el número de vigilantes de seguridad, de manera que dos estarán en la entrada y uno de ellos realizará una vigilancia itinerante en la zona exterior del centro. Del mismo modo, se ha reforzado la seguridad en los accesos al centro gracias a la instalación de escáneres y arcos detectores.

Finalmente, el conseller ha indicado que por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado se reforzará la parte exterior, sobre todo en los horarios de entrada y salida, que es cuando mayor afluencia de gente hay.

FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO

En cuanto a la organización y funcionamiento del centro, la Conselleria ha adoptado una serie de medidas relacionadas con los circuitos asistenciales. El objetivo es propiciar un acceso ordenado y seguro al centro, así como evitar posibles aglomeraciones de pacientes en zonas comunes, como las salas de espera.

De este modo, se ha establecido un sistema de gestión de colas controladas, circuitos de pacientes agudos y crónicos, y una zona de acceso único regulado. Además, habrá un aforo máximo limitado, priorizando siempre las urgencias vitales.

Según ha indicado Gómez "nuestro objetivo es que los profesionales puedan desempeñar su labor en un entorno seguro y los pacientes puedan acudir a su cita médica y hacer uso de su centro de salud de forma habitual y con normalidad".