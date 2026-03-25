Sanidad actualiza el calendario de vacunación de la Comunitat Valenciana para reforzar la protección de la población

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VALÈNCIA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Sanidad ha aprobado la actualización del calendario de vacunación e inmunización de la Comunitat Valenciana para 2026, consolidando un modelo de protección a lo largo de toda la vida basado en la evidencia científica y adaptado a la evolución de las enfermedades inmunoprevenibles, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

La vacunación constituye una de las intervenciones más eficaces en salud pública, capaz de prevenir enfermedades graves, evitar hospitalizaciones y reducir la mortalidad, además de contribuir a la protección colectiva. En este contexto, la actualización del calendario incorpora mejoras relevantes en distintas etapas vitales, con el objetivo de reforzar la prevención, mejorar las coberturas vacunales y avanzar hacia una mayor equidad en el acceso.

Entre las principales modificaciones destaca el cambio en la vacunación frente a la enfermedad meningocócica en lactantes, con la sustitución de la vacuna monovalente frente al serogrupo C por la vacuna conjugada tetravalente, que amplía la protección frente a los serogrupos A, C, W e Y.

Esta actualización supone "un avance relevante" en la protección frente a una enfermedad poco frecuente pero potencialmente grave, especialmente en los primeros meses de vida, que constituyen el periodo de mayor riesgo. Así, la incorporación de la vacuna tetravalente permite ofrecer una protección "más amplia" desde edades tempranas, anticipándose a los cambios en la circulación de los distintos serogrupos y reforzando tanto la protección individual como la comunitaria.

En el ámbito de la prevención del cáncer, se refuerza la estrategia de vacunación frente al virus del papiloma humano mediante acciones dirigidas a la captación de varones no vacunados hasta los 21 años, contribuyendo a mejorar la protección poblacional frente a las enfermedades asociadas a este virus.

ADELANTO SEGUNDA DOSIS

En población infantil, el calendario amplía la vacunación frente a la gripe hasta los 6 años de edad, extendiendo la protección a una etapa de alta incidencia y transmisión. Asimismo, se adelanta la administración de la segunda dosis frente a sarampión, rubeola, parotiditis y varicela, facilitando que los niños y niñas completen la pauta antes del inicio de la etapa escolar.

Como novedad relevante, el calendario incorpora la vacunación frente al virus respiratorio sincitial en personas adultas con mayor vulnerabilidad, como residentes en centros de mayores y personas trasplantadas. Esta medida complementa la estrategia ya implantada en lactantes y refuerza la prevención de infecciones respiratorias graves en los grupos de mayor riesgo.

RECOMENDACIONES FRENTE A GRIPE, COVID-19 Y HERPES ZÓSTER

El calendario mantiene y refuerza, además, las recomendaciones de vacunación frente a gripe, COVID-19 y herpes zóster, adaptándolas a la edad y a las condiciones de riesgo dentro de un enfoque integral de protección de la salud.

Toda la actividad vacunal se registrará en el Sistema de Información Vacunal de la Comunitat Valenciana, lo que permitirá "un seguimiento en tiempo real, la evaluación de coberturas y la mejora continua de los programas".

Con esta actualización, la Conselleria de Sanidad "refuerza su compromiso con la vacunación como una herramienta esencial para proteger la salud de la población en todas las etapas de la vida, prevenir enfermedades graves y contribuir al bienestar colectivo".