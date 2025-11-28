Sanidad asegura que el índice de hospitalización por infecciones respiratorias está "prácticamente estable"

Archivo - El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, visita el centro de salud de Catarroja, en una imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Sanidad en funciones, Marciano Gómez, ha justificado la decisión de recomendar el uso de mascarillas en centros sanitarios "para intentar prevenir el brote epidémico" actual de infecciones respiratorias, aunque ha remarcado que el índice de hospitalización por estos casos "está prácticamente estable".

Así lo ha trasladado, en una visita al Hospital La Fe junto a la ministra de Ciencia, Diana Morant, un día después de que la Generalitat remitiera a los departamentos de salud de la Comunitat Valenciana una instrucción que establece la recomendación del uso de mascarillas en las instalaciones sanitarias en determinados casos, como medida preventiva ante el posible repunte de infección por virus respiratorios.

Según ha apuntado el conseller, las infecciones respiratorias en la Comunitat han subido de 739 casos por 100.000 habitantes a 787 en la semana 46 del año, con lo que "hemos pasado el primer umbral de situación epidémica baja".

Ante ello, ha explicado que su departamento decidió "recomendar el uso de mascarillas a todos los pacientes sintomáticos, a todos aquellos médicos que vayan a ver a pacientes sintomáticos y en los sitios de confluencia sanitarios, como las puertas de Urgencias, de los consultorios intensivos...".

"Afortunadamente --ha añadido--, a pesar del repunte que ha habido en las insuficiencias respiratorias, el índice de hospitalización está prácticamente estable, de 12,3 hemos pasado a 12,5. Las medidas que estamos tomando es para intentar prevenir el hecho de este brote epidémico".

En cualquier caso, ha insistido que "es importantísima la prevención" y ha instado a la población a vacunarse para "evitar cualquier tipo de incidencia que pueda producir la facilidad de tener el virus de la gripe".

"Estamos en una campaña de vacunación que funciona bien, estamos tomando las medidas que corresponden", ha subrayado, y ha mostrado "confianza plena" en los profesionales con el uso de la mascarillas.

PROTOCOLO DEL MINISTERIO

Respecto a si habrá acuerdo con el Ministerio de Sanidad en el protocolo contra virus respiratorios propuesto por el departamento de Mónica García, el conseller ha reiterado que la Generalitat está "por y para el diálogo, huyendo de la política, exclusivamente para el beneficio de salud de los ciudadanos", y hacerlo "con criterios técnicos y científicos".

Dicho esto, ha recordado que en la Comisión de Salud Pública no se alcanzó un acuerdo sobre este documento, cuando a su juicio "los técnicos tienen que estar por la labor y tienen que acordar los criterios uniformes".

"Si se llega a un acuerdo, por supuesto que la Comunitat Valenciana lo suscribirá", ha recalcado, y se ha quejado de que la propuesta del Ministerio se "entromete" en competencias autonómicas como el personal o la organización: "No podemos estar de acuerdo".