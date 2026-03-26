Sanidad confirma un brote de salmonelosis con 89 casos registrado en febrero en València

Archivo - Imagen de archivo de un huevo batido - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Sanidad ha confirmado este jueves de un brote de salmonelosis que dejó 89 casos afectados y que se registró en febrero en València. Los resultados analíticos realizados confirmaron la presencia de la bacteria en una muestra de torrija.

Según han informado fuentes de este departamento, el brote fue declarado por la sección de Epidemiología del Centro de Salud Pública de Valencia el 25 de febrero de 2026 en el municipio de València. En total, se registraron 89 casos de afectados, con edades comprendidas entre 13 y 86 años.

Del total de casos, siete requirieron ingreso hospitalario aunque todos ellos ya han recibido el alta. La fecha de inicio de síntomas del primer caso fue el 21 de febrero y la del último el 26 del mismo mes.

Salud Pública realizó actuaciones de control oficial de alimentos en el establecimiento y los resultados analíticos de las muestras tomadas confirmaron la presencia de Salmonella en la muestra de torrija.

Según la información avanzada por Levante-EMV, la intoxicación se produjo durante la celebración de una boda y, de las personas que requirieron ingreso hospitalario, cinco fueron en la Comunitat Valenciana y dos en Córdoba.

La salmonelosis es una infección intestinal frecuente causada por la bacteria Salmonella, que suele contraerse por ingerir alimentos contaminados (huevo, carne, lácteos, entre otros) o agua. La mayoría de las personas no requieren tratamiento médico y se recuperan entre cuatro y siete días.