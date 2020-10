Sanidad difunde dos vídeos para concienciar de la importancia de la reanimación cardiopulmonar ante una parada

Barceló destaca que gracias a la colaboración ciudadana y al protocolo telefónico se ha salvado la vida de 90 personas en un año

VALÈNCIA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Sanidad ha difundido este viernes, a través de sus redes sociales, dos vídeos en los que participa el personal del Servicio de Emergencias Sanitarias (SES) de la Comunitat Valenciana para concienciar sobre la importancia de la reanimación cardiopulmonar ante una parada cardíaca, según han informado fuentes de la Generalitat.

De este modo, la conselleria se suma este viernes a la celebración del Día Mundial de la Parada Cardíaca y el Día Europeo de la Reanimación Cardiopulmonar, mediante el que se pretende concienciar a la ciudadanía de la importancia de la reanimación cardiopulmonar (RCP) ante una parada cardíaca.

Al respecto, la consellera Ana Barceló, ha destacado que es "importante concienciar a toda la sociedad para que cualquier persona sea capaz de reconocer esta situación y conozca que dispone de un servicio mediante el que se le dice qué hacer en todo momento.

Gracias a ello, se puede salvar una vida", ha recalcado.

Así, en uno de los audiovisuales una enfermera y un médico del SAMU (Servicio de Ayuda Médica Urgente) muestran los pasos a seguir para realizar un masaje cardíaco, por un lado, a una persona que se encuentra en parada cardiorrespiratoria, ya sea adulto o niño; y por otro, a un lactante, un bebé entre cero y doce meses.

En el otro vídeo, un médico coordinador del CICU (Centro de Información y Coordinación de Urgencias) explica telefónicamente la técnica de la reanimación cardiopulmonar básica, al acompañante de una persona en parada cardíaca.

Precisamente, durante el último año, este protocolo telefónico ha servido para salvar la vida de 90 personas afectadas por una parada cardíaca gracias a las indicaciones dadas desde el CICU al acompañante para que realizara la RCP básica.

Por su parte, la directora del SES, Begoña Arcos, ha recordado que el protocolo de RCP telefónica se puso en marcha en la Comunitat Valenciana en diciembre de 2017, "siendo conscientes de la importancia del tiempo que transcurre desde que se produce una parada cardíaca, hasta la llegada de los servicios de emergencia".

Desde entonces, un 60% de las personas que han alertado al 112 sobre una posible parada cardíaca se han acogido a este sistema y han realizado un masaje de reanimación al paciente. En ese 40% restante, no se iniciaron las maniobras, bien porque no procedía en esos casos o bien porque el testigo que alertaba declinó hacer la RCP porque no se sintió capaz de realizarla.

En este punto, la directora del SES ha recordado que es fundamental concienciar sobre la importancia del masaje cardíaco cuando nos encontramos ante una parada cardiorrespiratoria.

"Cualquier persona puede salvar una vida porque cada minuto que pasa es crucial para la supervivencia, tanto es así que cada minuto de retraso disminuye en un 10% las posibilidades de supervivencia", ha insistido.

ACTIVACIóN DEL PROTOCOLO

El protocolo de RCP telefónica se activa cuando se recibe una llamada en el 112 y el operador identifica el caso como una posible parada cardíaca.

En ese momento se le explica a la persona que ha alertado la importancia de realizar un masaje cardíaco cuanto antes y se le ofrece la posibilidad de iniciar dicha maniobra con asesoramiento de un médico coordinador del CICU.

Si la persona que ha alertado acepta, rápidamente entra en contacto telefónico con el médico coordinador del CICU, quien le va indicando cómo realizar las maniobras de resucitación, le marca el ritmo de las compresiones y permanece con ella al teléfono, hasta la llegada de la unidad del SAMU.

A partir de ese momento, el equipo médico continuará con la RCP avanzada y las técnicas de recuperación necesarias para lograr la estabilización del paciente y poder proceder a su traslado al centro hospitalario correspondiente.

Las evidencias científicas avalan que la desfibrilación precoz y la reanimación cardiopulmonar son la respuesta indicada ante una parda cardiorrespiratoria. La intervención en los primeros minutos de una parada cardíaca puede aumentar las posibilidades de supervivencia en más del 50%.

En los casos que ocurren fuera de un hospital, gracias a la participación ciudadana en los primeros pasos de la cadena de la supervivencia, se puede mejorar la misma y disminuir las secuelas neurológicas. Por todo ello, la directora del SES ha animado a la ciudadanía a compartir los videos elaborados por la Conselleria de Sanidad con el objetivo de aumentar el éxito de esa cadena de supervivencia.