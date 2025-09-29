Sanidad envía avisos a la población para comunicar que no vayan a las citas si el clima es adverso y se reprogramarán

Medio Ambiente recomienda no acercarse a aquellas obras en marcha que se están realizando en el ámbito de los cauces

VALÈNCIA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Sanidad ha enviado aviso a través de SMS a la población en el que se comunica a los ciudadanos que si el clima es adverso, no se desplacen a su cita o intervención ya que la seguridad es "lo primero" y se reprogramarán.

También desde esta administración se recuerda que, ante un riesgo "grave e inminente" para la seguridad y salud, el personal "tendrá derecho a no acudir a su puesto, notificándolo por cualquier medio escrito".

Sanidad ha dado instrucción a los departamentos para que se recuerde al personal que, ante una situación de emergencia, "se permanezca especialmente atento a las instrucciones que reciba por parte de superiores o de protección civil, así como a la evolución de la emergencia".

Desde la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda se ha recordado a todas las residencias y centros sociales la necesidad de seguir las indicaciones de emergencias en cuanto a las medidas a adoptar, y mantiene cerrados este lunes los recursos diurnos (centros de día y centros de mayores) situados en municipios con alerta roja, o en aquellos con alerta naranja, en los que el Ayuntamiento haya decidido cerrar colegios.

También han solicitado a las residencias que confirmen que los grupos electrógenos funcionan correctamente y que tienen combustible suficiente, según la Generalitat.

La Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo informa que las estaciones de ITV ubicadas en la zona de la alerta roja se mantienen cerradas hasta que la situación de emergencia reduzca su intensidad. Las personas que tengan que anular su cita recibirán una nueva para una fecha posterior. También las oficinas Labora, Servicio Valenciano de Empleo y Formación, permanecerán cerradas este lunes.

Por su parte, la Conselleria de Justicia y Administración Pública ha recordado que, en caso de emergencias exteriores, existe un protocolo de actuación para el personal de la Administración de la Generalitat que establece que en alerta roja "se aprobará el teletrabajo con carácter general", excepto en el caso de los servicios esenciales, que se regirán por la normativa específica de cada conselleria para el caso.

El protocolo se aplica a todo el personal de la Administración de la Generalitat cuya gestión corresponde a la Dirección General competente en materia de función pública.

Declarada la alerta, su efectividad se extenderá tanto al personal cuyo centro de trabajo o su domicilio radique en una zona afectada por la alerta como al personal que no se encuentre en dichos supuestos, pero deba atravesar una zona afectada por la alerta para desplazarse desde su domicilio a su centro de trabajo, o viceversa, o deba realizar algún desplazamiento por razón de trabajo.

CIERRE OFICINAS PROP

Durante este lunes permanecerán cerradas, de manera preventiva, las oficinas y puntos PROP de Vinaròs; Sagunto y Puerto de Sagunto; 9 d'Octubre y PROP I en Valencia, Gandia, Massanassa, Paiporta, Benetússer y Algemesí. En función de la evolución de la emergencia y los comunicados del 112, este listado podría variar.

Desde la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio se ha notificado a todos los trabajadores que están realizando obras por parte de la Generalitat que se retiren por motivos de prevención al no ser un servicio esencial. Por otro lado, a la población se ha recomendado que no se acerque a aquellas obras en marcha que se están realizando en el ámbito de los cauces.

Por su parte, tanto Metrovalencia como el TRAM d'Alacant y el TRAM de Castellón así como los autobuses autonómicos y de Metrobús notificarán posibles variaciones en el servicio en función de las circunstancias. En este sentido, FGV y la Conselleria han activado gabinetes de seguimiento. Los servicios de autobús para posibles desalojos están preparados.

Por otro lado, tanto el servicio de Agentes Medioambientales como el servicio de Prevención de Incendios Forestales está a disposición del dispositivo de Emergencias.