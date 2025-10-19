Sanidad financia un nuevo equipamiento de alto rendimiento para impulsar la investigación en cáncer de mama

VALÈNCIA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Sanidad refuerza su "compromiso" con la investigación biomédica mediante la financiación de un nuevo sistema de imagen óptica preclínica en el Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF). Esta infraestructura permitirá avanzar en el desarrollo de terapias "más eficaces" y "personalizadas" contra el cáncer de mama, que afecta cada año a más de 35.000 mujeres en España.

El nuevo equipamiento, financiado por Sanidad, se enmarca en la estrategia autonómica de apoyo a la investigación traslacional (la que se traslada del laboratorio al paciente) e impulsa el estudio de terapias basadas en polímeros inteligentes y nanomedicinas, ha indicado la Generalitat en un comunicado.

Al respecto, la directora general de Investigación e Innovación de la Conselleria de Sanidad, Mariola Penadés, ha subrayado el "valor" de esta inversión público: "Gracias a investigaciones que se realizan con equipamientos de alto rendimiento como este, podemos desarrollar terapias más seguras, personalizadas y eficaces frente a patologías oncológicas tan agresivas, como el cáncer de mama triple negativo o las metástasis cerebrales".

Asimismo, ha añadido que "financiar infraestructuras científicas como esta es solo una muestra más de cómo la Generalitat apuesta por reforzar la investigación biomédica de excelencia y por trabajar de una manera coordinada para que la colaboración entre centros y hospitales permita trasladar los avances científicos al bienestar de los pacientes".

"Nuestro compromiso es seguir impulsando infraestructuras, proyectos y alianzas que permitan que el talento de nuestros equipos se traduzca en avances tangibles contra enfermedades como el cáncer de mama", ha afirmado.

Los institutos, fundaciones y centros de investigación en salud dentro de la red pública valenciana desempeñan un papel "esencial" en el avance de las opciones terapéuticas que se ponen a disposición del paciente.

Un elemento "clave" para poder llevar a cabo ese tipo de investigación aplicable al paciente es el uso de la imagen óptica preclínica, una tecnología que permite visualizar en tiempo real la progresión del cáncer y la eficacia de los tratamientos en modelos animales.

Gracias a estos sistemas, los investigadores pueden seguir en vivo cómo se comportan las terapias poliméricas en el organismo, evaluar su capacidad de llegar al tumor, liberar el fármaco en el momento preciso, y hacer un seguimiento "ético" y "exacto" sin necesidad de sacrificar a los animales en cada etapa.

"REVOLUCIÓN TERAPÉUTICA"

En el CIPF, la doctora María J. Vicent, reciente Premio Jaume I 2025 en Nuevas Tecnologías, coordina el Programa de Cáncer y lidera un equipo que investiga tratamientos innovadores a través de nanomedicinas basadas en polímeros inteligentes que, junto a la imagen óptica avanzada "representa toda una revolución terapéutica diseñada en Valencia para ofrecer terapias más eficaces y adaptadas a cada paciente", ha aseverado la investigadora.

El enfoque que impulsa la doctora Vicent --integrando química, biología, tecnología y clínica-- "es una muestra del impacto que la ciencia valenciana puede tener en la lucha global contra el cáncer de mama", ha apuntado. El trabajo de Vicent genera avances aplicables para los casos más agresivos, como el cáncer de mama triple negativo o las metástasis cerebrales.

La investigadora ha resaltado la "importancia" de la adquisición de esta infraestructura: "La imagen óptica nos permite validar nuestras terapias en modelos que reproducen fielmente lo que ocurre en las pacientes. Es una herramienta transformadora que conecta directamente el laboratorio con la práctica clínica".

Además, la doctora ha señalado que el objetivo "es claro: diseñar terapias más eficaces, menos tóxicas y adaptadas a cada paciente. Y para lograrlo, se necesitan herramientas como la imagen óptica, que permiten avanzar con solidez hacia la clínica".

Los proyectos actuales de su laboratorio incluyen plataformas inteligentes que liberan el tratamiento solo en el entorno tumoral, terapias intranasales capaces de atravesar la barrera hematoencefálica para tratar metástasis cerebrales, y nanoconjugados que bloquean la comunicación entre las células tumorales y su entorno a través de modular mecanismos dirigidos por orgánulos clave como la mitocondria.

Parte de la investigación de vanguardia que llevará a cabo este grupo de investigación con el uso del nuevo equipamiento proporcionado por la Conselleria de Sanidad, está financiada por entidades como la Asociación Española contra Cáncer (AECC) y la Fundación de la Caixa.

AVANCES EN CÁNCER DE MAMA TRIPLE NEGATIVO

El cáncer de mama triple negativo (TNBC) es la forma más agresiva de este tipo de tumor, ya que las células cancerosas no expresan el receptor de estrógeno ni responden a los tratamientos más clásicos.

El investigador del grupo de Medicina de Precisión del IIS La Fe Jaime Font de Mora estudia el sistema inmunitario en el TNBC con tecnologías de vanguardia y modelos preclínicos murinos, con el objetivo de "comprender mejor los mecanismos patológicos implicados".

"La disponibilidad de este nuevo sistema de imagen en vivo en el CIPF nos permitirá obtener imágenes de mayor resolución y ampliar las herramientas de seguimiento para incluir reconstrucciones tridimensionales (3D)", ha señalado el doctor Font de Mora.

Además, este proyecto cuenta con la colaboración de "destacados" clínicos del Hospital La Fe, entre ellos el cirujano especializado en mama Francisco Ripoll y la jefa de la Unidad de Oncología de Cáncer de Mama, Ana Santaballa, quienes aportan su experiencia en la traslación clínica de los resultados.

Parte de la investigación que se desarrollará gracias a este equipamiento está financiada por la asociación AMACMA de Requena cuya tradicional carrera solidaria para la recaudación de fondos se celebra el 19 de octubre, coincidiendo con el Día Internacional del Cáncer de Mama.