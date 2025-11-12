Sanidad y Hacienda replican los datos de Sánchez en el Congreso y lamentan que "recurra a la mentira"

Archivo - El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, en imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las Consellerias de Sanidad y Hacienda han replicado este miércoles a los datos que ha expuesto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso relativos a la Comunitat Valenciana y han lamentado que "recurra a la mentira".

En concreto, el presidente del Gobierno ha denunciado que en dos años la Comunitat Valenciana "ha recibido más de 30.000 millones de euros adicionales en transferencias del Gobierno de España para reforzar los servicios públicos" pero "paradójicamente" la inversión en Sanidad "ha caído en 743 millones de euros", mientras que sus conciertos con las clínicas privadas "han subido hasta superar los 376 millones de euros".

Sin embargo, el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha desmentido "rotundamente" estas afirmaciones y ha afirmado que, en los dos años de legislatura, "la Generalitat ha destinado el mayor presupuesto de la historia a Sanidad, al pasar de 8.258 millones de euros en 2023 a los 9.186 millones de euros en 2025, y ello a pesar de la injusta infrafinanciación a la que el Gobierno de España somete a la Comunitat".

Gómez ha lamentado en un comunicado que Pedro Sánchez "recurra a la mentira y al ataque a la Comunitat Valenciana como estrategia política y, en este caso concreto, para desprestigiar la sanidad pública valenciana" y le ha pedido que "deje de hacer política con la salud y cese en su empeño por atacar a la Comunitat Valenciana y lo centre en trabajar para revertir la infrafinanciación a la que la somete".

1.039 MILLONES DE DEUDA

Según el conseller, el Gobierno adeuda 1.039 millones por la asistencia sanitaria a pacientes de otras comunidades autónomas y a personas extrajeras desde 2012: 23,1 millones por la asistencia en Primaria; 887,4 por Especializada; 30,9 por liquidaciones pendientes y 98,3 por la asistencia a personas de otros países.

Gómez achaca la situación a la "inoperatividad" del Fondo de Garantía Asistencial y a la metodología empleada por el Ministerio de Sanidad para realizar los cálculos.

Por parte fuentes de la Conselleria de Hacienda, han apuntado que los recursos totales del sistema de financiación en 2025 y 2024 para la Comunitat Valenciana son 15.882 y 15.518 millones de euros, respectivamente.

"En total, son 31.400 millones procedentes del sistema de financiación autonómica para la Comunitat Valenciana (sin ingresos adicionales)", ha señalado y han recalcado que se trata de ingresos "que corresponden legítimamente a los valencianos, no de un regalo del Gobierno de Sánchez, ya que proceden de los impuestos que pagan".

Según la Conselleria de Hacienda, "la falta de presupuestos en los dos últimos años ha impedido que las autonomías recibieran mensualmente las entregas a cuenta del sistema de financiación. Además, las liquidaciones del sistema de financiación se abonan dos años después del ejercicio correspondiente".

Enesta línea reprochan que el Gobierno de Sánchez, en lugar de "corregir" esta anomalía con un Real Decreo Ley de actualización, "ha retenido durante meses un dinero que debía haberse transferido desde enero".

"La realidad que Sánchez oculta es que los datos definitivos del último ejercicio sitúan a la Comunitat Valenciana como la autonomía peor financiada, con 3.215 euros por habitante ajustado, 1.098 euros menos que la comunidad mejor financiada", han señalado y consideran "insultante" que Pedro Sánchez "presuma de apoyo récord a las autonomías cuando el reparto sigue siendo injusto y perjudica especialmente a la Comunitat Valenciana".

"Lo que debe hacer el Gobierno es reformar el sistema de financiación, sin privilegios y garantizando equidad y suficiencia para todas las comunidades. Si los recursos aumentan es porque la economía mejora, también gracias al esfuerzo fiscal de territorios como el nuestro y a las políticas del Consell", han asegurado. Por lo tanto, han indicado que Sánchez "no regala nada: lidera un Gobierno zombie que no gobierna".