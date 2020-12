Sanitat calcula que les primeres vacunes arribaran a partir del "4 o 5 de gener"

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha avançat que les primeres vacunes contra el Covid-19, previsiblement la desenvolupada per Pfizer i BioNTech, podrien arribar a Espanya al voltant del "4 o 5 de gener", després de ser aprovada per l'Agència Europea del Medicament (EMA, per les seues sigles en anglés) el 29 de desembre "com a vesprada".

Durant la seua intervenció en un esmorzar 'online' de Nova Economia Fòrum, acompanyat pel ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, Illa ha ressaltat, en qualsevol cas, que "no van a arribar totes el 4 o 5 de gener", sinó que "van a arribar progressivament quan se'n vagen fabricant".

El ministre ha detallat que el "calendari concret" va a dependre de "l'aprovació definitiva" per part de l'EMA. "Jo crec que que el 29 de desembre molt probablement es produirà la primera autorització, la qual cosa ens permetrà començar a vacunar a principis de gener", ha assenyalat Illa, recordant que l'EMA celebrarà una reunió extraordinària el 29 de desembre sobre la vacuna de Pfizer i el 12 de gener en relació a la candidata de Moderna.

El ministre ha explicat que a Espanya li corresponen uns 140 milions de dosis dels acords firmats per la Comissió Europea amb les companyies farmacèutiques, la qual cosa permetrà al nostre país vacunar a 70 milions de persones. "Sobraran bovines", ha assegurat, al que ha afegit que eixe extra es destinarà a la cooperació amb altres països.

Així, Illa ha insistit en el "caràcter progressiu" del procés de vacunació. "Si tot va segons el que tenim previst, al maig o juny podríem tindre 15 o 20 milions d'espanyols vacunats. I al final d'estiu una xifra molt rellevant que ens permeta estar en un estat molt diferent de matèria de control del virus", ha detallat.