Sean Baker invita a los jóvenes artistas a ser "perseverantes": "Hazlo hasta que te conviertas en ello"

VALENCIA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El cineasta americano y ganador del premio Luna de València 2023 de Cinema Jove, Sean Baker, ha invitado a los jóvenes artistas a que sean "perseverantes" y a que luchen por sus sueños: "Hay que hacerlo hasta que te conviertas en ello".

Así lo ha manifestado este viernes en un encuentro en La Filmoteca con motivo del inicio de la 38 edición del festival Cinema Jove que le ha galardonado con el premio Luna de València 2023. El encuentro ha contado también con la presencia del director del certamen, Carlos Madrid.

Baker, conocido como el "cineasta de suburbios" y de "no lugares", ha hecho un repaso por sus obras más conocidas: 'Take out', 'Tangerine', 'The Florida Project' y 'Red Rocket', que se proyectarán en el festival y que conectan con historias "marginales" que escapan de los cánones de Hollywood.

Sobre 'Tangerine', el director ha explicado que, a pesar de contar con un presupuesto "muy bajo", decidió llevar su idea adelante y explorar la comunidad de las trabajadores sexuales trans de Los Ángeles, pues, para Backer, es "extremadamente importante" hacer películas de manera responsable y que representen a colectivos excluidos. Además, la película cuenta con la peculiaridad de que fue grabada íntegramente con un teléfono móvil.

En cuanto a si ahora es más fácil trabajar en los márgenes que durante la década de los 70, Sean Backer ha señalado que las cosas han cambiado "mucho". "Se hacen más películas pero hay menos salas y cines. El mercado está complicado porque las películas que no tienen esa rapidez parece que no pueden llegar a casi nada de presupuesto y es mucho más difícil competir".

En este sentido, ha reconocido ser "muy afortunado" ya que considera que pertenece a "uno de los pocos" que, aunque con poco presupuesto, puede hacer las cosas que "le gustan y que quiere".

"UN PACTO CON EL DIABLO"

Asimismo, ha confesado haber tenido "la tentación" de hacer alguna superproducción pero que eso supondría "hacer un pacto con el diablo". "Muchos compañeros hablan sobre que no es una buena experiencia porque se les arrebata el control y yo no podría participar en la dirección de una gran producción donde no voy a tener el control", ha subrayado.

Preguntado por si se siente "intruso" haciendo películas sobre realidades en las que él no forma parte, el cineasta ha confesado que "cada vez" que hace una película siente ese miedo a "no hacer un retrato fiel de la comunidad que estoy explorando con mi cine" y, por ello, "siempre" intenta conseguir la aprobación de la gente con quien trabaja y de los expertos.

Respecto a si considera que el siglo XXI será también el siglo del cine como lo fue el XX, Baker opina que "puede que, tristemente, no sea el siglo del cine como yo lo concibo y como yo me enamoré de él: yendo a una sala de cine y colectivamente experimentando un largometraje. Quizás así no es cómo vamos a experimentar el cine dentro de poco y puede que se transforme en algo más parecido a una especie de museo donde seamos menos los que vayamos".

"Mi deseo es que el público quiera seguir consumiendo historias contadas en dos horas. Las series son un universo completamente diferente en el que acompañamos a personajes durante años y no tiene nada que ver con lo que experimentas viendo una historia particular y específica en dos horas. Por ello, tenemos que luchar como audiencia y como cineastas acudiendo a las salas y apoyándolas", ha aseverado.