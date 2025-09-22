El sector artístico advierte de "daños" en la Mostra de Teatre d'Alcoi por la "falta de apoyo" de la Generalitat

ALICANTE, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 12 asociaciones profesionales de las artes escénicas de la Comunitat Valenciana han advertido del "daño" que puede causar sobre la Mostra de Teatre d'Alcoi (MTA) la "indefinición" y la "falta de apoyo" que el Institut Valencià de Cultura (IVC) "viene mostrando" hacia este acontecimiento cultural.

En esta cita, celebrada en la ciudad de Alcoi (Alicante), desde 1991 se pone en valor la creación escénica valenciana y se fomenta el intercambio profesional, ya que "actúa de plataforma tanto para compañías como para creadores, productores, programadores y distribuidores para dar visibilidad a los espectáculos valencianos", según han destacado estas entidades en un comunicado.

La "preocupación" del sector cultural valenciano comenzó con la organización de la MTA de este año, "cuando la Generalitat Valenciana otorgó una subvención inicial de 60.000 euros en lugar de los 155.000 euros de la edición anterior, lo que suponía una drástica reducción a pocos días del inicio del encuentro que impedía mantener el nivel de programación de ediciones anteriores y mantener los compromisos adquiridos por la organización".

Estas entidades han remarcado que, después de diferentes conversaciones entre el Ayuntamiento de Alcoi, la Conselleria de Cultura y el IVC durante todo el año, "desde el gobierno valenciano se ha trasmitido la voluntad de dotar al MTA de la misma ayuda económica que en 2024, aunque todavía no se ha hecho efectiva esta promesa".

"Más preocupante es la situación para la próxima edición de 2026, donde de momento hay consignados solo 60.000 euros desde Cultura, sin que se haya trasmitido ni concretado la voluntad de mantener el nivel del principal escenario para la promoción, visibilización y contratación de las artes escénicas valencianas que se celebra a finales del mes de mayo en la ciudad de Alcoi", han apuntado.

"RECORTE"

En este sentido, desde el sector de las artes escénicas han valorado que "si se confirma esta pretensión y no se modifica en los próximos presupuestos autonómicos", la organización de la MTA "se tendrá que adaptar a la nueva situación con este recorte de un 60 por ciento", lo que repercutirá "en la calidad y cantidad del mayor escaparate de las artes escénicas valencianas".

Las doce asociaciones principales de las artes escénicas valencianas, donde se incluyen actores y actrices profesionales, empresarios, profesionales de la danza, distribuidores, técnicos, escritores, empresas de teatros, salas independientes, gestores culturales, la asociación de artes escénicas de Castellón y de Alicante y los profesionales del circo, han advertido del "daño" que puede producir esta situación al sector.

Esta "unanimidad" de las entidades profesionales alerta del "importante riesgo al que se exponen los escenarios si no se mantiene un compromiso claro y contundente por parte del IVC" al evento de la MTA.

"Pendientes de la resolución administrativa del pago de la edición de 2025, pasados ya cuatro meses de su celebración, y con la indefinición de la cobertura económica para las próximas ediciones, los profesionales de las artes escénicas valencianas alertan de la grave situación a la que se le está sometiendo al sector cultural, agravada además por otras circunstancias como la falta de apoyo a la contratación de compañías valencianas o el retraso en las convocatorias y pagos de las ayudas de las instituciones valencianas", han agregado.

ENTIDADES

A esta reivindicación pública se han unido Actors i Actrius Professionals Valencians (AAPV), Federació d'Espais Teatrals Independents (FETI), Associació Valenciana de Distribuïdores i Distribuïdors Professionals d'Arts Escèniques i Música (ADVAEM), Associació Valenciana d'Empreses de Dansa (AVED), Plataforma de Professionals del Teatre de la Província d'Alacant (PROTEA), Associació Professional de la Dansa de la Comunitat Valenciana (APDCV), Associació de Professionals del Circ de la Comunitat Valenciana (APCCV), Associació de Sales i Empreses Productores de Teatre i Circ (AVETID), Comitè Escèniques, Gestió Cultura, Associació d'Escriptors i Escriptores Teatrals (AVEET) y Professionals de les Arts Escèniques de les Comarques de Castelló (PROART).