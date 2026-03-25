El sector hostelero y la DO Valencia se unen para impulsar el vino valenciano

Manuel Espinar, presidente de la Federación Empresarial de Hostelería de Valencia, junto a Salvador Manjón, presidente de la Denominación de Origen Protegida de Valencia. - HOSTELERÍA VALENCIA

VALÈNCIA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación Empresarial de Hostelería Valencia (FEHV) y la Denominación de Origen Protegida (DOP) Valencia, representantes del sector hostelero y de las bodegas valencianas, han firmado un acuerdo de colaboración con el objetivo de estrechar la relación entre ambos sectores y fortalecer la promoción del vino valenciano.

El convenio contempla la realización de acciones conjuntas que pongan en valor la gastronomía local y reconozcan el trabajo de viticultores y bodegueros, según ha explicado Hostelería Valencia en un comunicado.

Además, se fomentará la formación de profesionales de la hostelería en todo lo relacionado con el vino y los productos de proximidad, elevando así la calidad y profesionalización del sector.

Ambas entidades se comprometen a impulsar el consumo de productos locales, garantizando la excelencia en las cartas de los establecimientos valencianos y ofreciendo al público, tanto residente como visitante, lo mejor de la tradición y cultura vitivinícola de la región.

Hostelería Valencia y DO Valencia comparten "la voluntad de preservar y promover nuestra identidad vitivinícola, contribuyendo al reconocimiento de la dieta mediterránea y a los valores culturales que diferencian a Valencia como territorio", han manifestado.