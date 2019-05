El segundo Govern de La Nau iniciará su travesía con la formación del nuevo Ayuntamiento de València el 15 de junio

Publicado 27/05/2019 14:52:41 CET

VALÈNCIA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La segunda edición del Govern de La Nau, que conformarán Compromís con diez concejales y el PSPV-PSOE con siete en el Ayuntamiento de València a partir de las elecciones municipales de este domingo, arrancará su travesía el próximo 15 de junio con la constitución de la nueva corporación local.

La Ley de Régimen Electoral General establece que las corporaciones municipales se constituyan en sesión pública el vigésimo día posterior a la celebración de las elecciones, salvo que se hubiese presentado recurso contencioso-electoral contra la proclamación de los concejales electos. En ese supuesto se conformarían el cuadragésimo día posterior a los comicios.

En esta nueva andadura el ejecutivo de la capital valenciana lo integrarán solo dos socios frente a los tres que componía su primera versión tras los comicios de mayo de 2015, dado que en esta ocasión los representantes de Podemos (Unides Podem-EU), que formaban parte de este ejecutivo a través de la coalición València en Comú, han quedado fuera del consistorio.

La Alcaldía la ocupará de nuevo el cabeza de lista de Compromís y actual primer edil, Joan Ribó, que durante la reciente campaña electoral y a lo largo del mandato que ahora ha finalizado ha expresado en diferentes ocasiones su intención de reeditar el Govern de La Nau para consolidar el cambio progresista iniciado en 2015.

Así, a partir del 26M será posible continuar esta labor aunque con el matiz introducido por los resultados de estas elecciones, que dejan fuera del ejecutivo municipal al tercer socio. En consecuencia, las diferentes áreas de gestión y concejalías del Ayuntamiento de València se repartirán en esta nueva legislatura entre Compromís, que ha pasado de nueve a 10 ediles, y PSPV-PSOE, que ha aumentado su representación de cinco a siete.

La distribución del ejecutivo local se llevará a cabo entre Joan Ribó, Isabel Lozano, Glòria Tello, Pere Fuset, Giuseppe Grezzi, Lucía Beamud, Carlos Galiana, Sergi Campillo, Luisa Notario y Alejandro Ramón, por parte de Compromís, y Sandra Gómez, Emiliano García, Maite Ibáñez, Ramón Vilar, Elisa Valía, Aarón Cano y Pilar Bernabé, como miembros del PSPV-PSOE.

Junto a estas dos formaciones integrarán la corporación municipal como grupos de la oposición el PP, con ocho ediles frente a los 10 que logró en 2015; Ciudadanos (Cs), que mantiene los seis logrados hace cuatro años, y Vox, que entre por primera vez en el consistorio de la capital valenciana con dos concejales.

OPOSICIÓN

En el grupo municipal 'popular' estarán María José Català, María José Ferrer San Segundo, Paula Llobet, Santiago Ballester, Enric Esteve, Juan Giner, Marta Torrado y Julia Climent, mientras que el de Cs lo compondrán Fernando Giner --cabeza de lista y portavoz municipal en el mandato que ha concluido--, Rocío Gil, Narciso Estellés, Rafael Pardo, Amparo Picó y Javier Copoví. Los representantas de Vox serán José Gosálbez y Vicente Montañez.

Ribó, que este año cumplirá 72 años, llegó hace cuatro a la Alcaldía de València, tras haber pasado otros tanto en la oposición del consistorio como portavoz de Compromís. El primer edil recibió en su nombramiento el respaldo de los 9 ediles logrados por Compromís, los 5 que obtuvo el PSPV-PSOE y los tres de València en Comú.

En aquella ocasión, el PP fue la fuerza más votada en la ciudad pero no logró acceder al gobierno local porque el conocido como Pacto de La Nau hizo que perdiera el ejecutivo municipal. De esta forma, Joan Ribó desbancó de la Alcadía, tras 24 años en este cargo, a la 'popular' Rita Barberá.

El actual primer edil entró a formar parte del Ayuntamiento de València en 2011 tras encabezar la lista de Compromís en las elecciones locales celebradas ese año. En estos comicios su coalición consiguió tener representación en el consistorio por primera vez con tres ediles: Joan Ribó, Consol Castillo y Pilar Soriano.

MESA DE EDAD

La conformación de los ayuntamientos tras las elecciones municipales se realiza en el pleno de constitución, una sesión extraordinaria en la que cada edil recoge su acta y la medalla que le acredita como tal y en la que tras ocuparse todos los escaños se elige al alcalde.

Para conformar la corporación local se constituye una Mesa de Edad que integran los concejales de mayor y menor edad, y actúa como secretario el del consistorio, como recoge la Ley de Régimen Electoral General. La Mesa comprueba las credenciales presentadas o acreditaciones de la personalidad de los electos atendiendo a las certificaciones que remite al consistorio la Junta Electoral de Zona.

Tras ello, como precisa la citada norma, la Mesa declara constituida la corporación si concurren la mayoría absoluta de los concejales electos. En caso contrario, se celebraría una sesión dos días después para dejar constituida la corporación local cualquiera que fuere el número de ediles presentes.

Joan Ribó seguirá disfrutando de un cargo en el que ha señalado en distintas ocasiones que se siente "cómodo" y profundizando así en su trayectoria en el mundo municipal, una experiencia que él mismo ha calificado de "apasionante" tras sus años dedicados a la docencia y a la política en el ámbito autonómico como diputado en Les Corts Valencianes.

"NI LA VARA NI EL MANDO"

Cuando el 13 de junio de 2015 Joan Ribó fue elegido alcalde en el pleno celebrado para la constitución del Ayuntamiento tras las elecciones de ese año declinó coger la vara de mando que se entrega a los primeros ediles al iniciar su mandato ya que, según explicó, no representaba su forma de gobernar. Entonces, apostó por el "diálogo" con sus "vecinos y vecinas".

"Como alcalde no me hace falta, ni la vara ni el mando. Por eso, y delante de todos ustedes, de toda la ciudadanía, le encomiendo al señor secretario del pleno que la guarde donde considere porque no es un símbolo que represente mi forma de gobernar. Prefiero, en cualquier caso, el diálogo con mis vecinos y vecinas", afirmó en aquel momento.