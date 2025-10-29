Seis personas detenidas en Rojales acusadas de estancia irregular en España

ALICANTE, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Seis personas han sido detenidas en el municipio alicantino de Rojales acusadas de estancia irregular en España y otra más ha sido arrestada por una reclamación judicial vigente, en un operativo conjunto que han desarrollado la Policía Nacional, la Unidad Adscrita del Cuerpo Nacional de Policía a la Generalitat Valenciana y la Policía Local en un local de ocio situado en pleno centro del municipio.

Además, se han levantado cinco actas por tenencia o consumo de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas y dos por tenencia de armas, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, según ha explicado el cuerpo policial nacional en un comunicado.

El operativo, desplegado durante la tarde del 23 de octubre, se enmarca dentro de las actuaciones planificadas para la prevención de infracciones administrativas y el control de la situación administrativa de ciudadanos extranjeros.

La intervención contó con la participación de efectivos especializados en materia de extranjería y seguridad ciudadana de la Policía Nacional, así como con el apoyo de la unidad canina de la Policía Local de Rojales.

La coordinación entre los distintos cuerpos policiales permitió "desarrollar un operativo eficaz, reforzando la cooperación institucional entre la Comisaría de Orihuela, la Unidad Adscrita a la Generalitat Valenciana y la Policía Local de Rojales, con el objetivo común de garantizar la seguridad y el cumplimiento de la normativa vigente".

"Estos dispositivos se enmarcan dentro de las actuaciones preventivas y de control que buscan asegurar el respeto a la legalidad y mantener entornos de ocio seguros en la provincia de Alicante", ha concluido la Policía Nacional.