La Semana Santa Inclusiva de Sagunt, decepcionada con el veto de la cofradía: "Las tradiciones se pueden romper"

Blanca Ribelles, representante del colectivo Semana Santa Inclusiva de Sagunt - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El colectivo Semana Santa Inclusiva de Sagunt (Valencia) ha mostrado su "tristeza total y decepción" con el veto a las mujeres por parte de la Cofradía de la Purísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo de la localidad, que este domingo volvió a rechazar la presencia femenina en la Semana Santa de la ciudad. A su juicio, esta decisión tiene que ver con que hay "un miedo al cambio", cuando ha reivindicado que "las tradiciones se pueden romper, cambian y evolucionan".

Así lo ha manifestado la representante del colectivo Blanca Ribelles, en declaraciones a Europa Press Televisión, tras la votación mayoritaria de este pasado domingo en contra de que participen las mujeres en la festividad, con 114 votos a favor y 267 votos en contra. Además, ha lamentado que "salieron menos votos a favor que en la última votación de 2022".

"Yo era muy optimista y creía que la sociedad saguntina había avanzado y que, aunque fuera por la amenaza de perder el título de Fiesta de Interés Turístico o porque realmente creen en los valores de la igualdad, iba a salir que sí, pero ha sido que no", ha explicado.

Ribelles ha señalado que este resultado tiene que ver con "un miedo al cambio": "Un miedo a que, si entran las mujeres, qué va a pasar con el siguiente clavario, cómo lo vamos a hacer". Pero ha hecho notar que aunque "alegan que es por tradición, las tradiciones se pueden romper, cambian y evolucionan, porque esto es una cofradía que data del siglo XV al siglo XXI" y la Semana Santa de Sagunt "no se hace igual que en 1492".

La representante del colectivo ha asegurado que hay "muchísimas mujeres" en Sagunt a las que les gustaría pertenecer a la cofradía, como a ella misma. "Estamos en el siglo XXI, en una sociedad igualitaria donde hay juezas, psicólogas, profesoras... Esto es un reducto que no evoluciona", ha lamentado, si bien ha remarcado que "no todos los cofrades son iguales" y hay algunos "que están muy a favor de la igualdad".

Según ha expuesto, las mujeres "siempre" han colaborado en la Semana Santa Saguntina; "acompañando a sus maridos, a sus hijos, a sus hermanos, en la limpieza de la ermita, en la venta de lotería, en mil cosas". "Igual a las mujeres del siglo XV no les venía mal hacer esto, pero a las mujeres del siglo XXI ya no nos vale con eso. Queremos una igualdad total", ha reivindicado.

Y ha advertido que, para Sagunt, perder una Fiesta de Interés Turístico como esta "sería una tristeza" y supondría "perder el honor y la gloria". Ante esta situación, ha destacado que la Secretaría de Estado de Igualdad ha contactado con el colectivo y les ha mostrado "todo su apoyo".

EL COFRADE DEL AÑO DESTACA LA "AMPLÍA MAYORÍA" ALCANZADA

Por su parte, el miembro de la cofradía y 'cofrade del año' Gonzalo Escrig ha admitido que sería "una lástima" perder el título de Fiesta de Interés Turístico por el veto a las mujeres, pero ha opinado que "si los cofrades han votado siendo conscientes" de este riesgo y ha salido que no "es porque hay una amplia mayoría dentro de la cofradía que piensa que el título es menos importante que la modificación del estatuto".

"También es cierto, y nunca hay que perder de vista eso, que la Semana Santa existía antes de ser Fiesta de Interés Turístico Nacional", ha manifestado a Europa Press Televisión.

Preguntado por si se puede cambiar la tradición de que solo salgan hombres, ha sostenido que "las tradiciones son tradiciones y se van actualizando", pero "siempre con el objetivo de que la procesión salga, que es lo más importante".

A título personal, el cofrade ha afirmado que tanto su madre como sus abuelos le han inculcado los valores de la Semana Santa, que viven "profundamente". "Al igual que supongo que las festeras de la Virgen de los Desamparados esperan su año para ser las mujeres que celebran esa virgen, pues yo he estado esperando 20 años para ser el clavario del año", ha dicho.

"PREOCUPACIÓN" EN EL AYUNTAMIENTO

Desde el gobierno municipal en el Ayuntamiento de Sagunt, que encabeza el socialista Darío Moreno, no han realizado declaraciones a los medios al respecto, pero sí han trasladado su "preocupación" por la posibilidad de que el Ministerio revoque la declaración de Interés Turístico Nacional a "una fiesta con gran arraigo en el municipio debido al incumplimiento del criterio de participación ciudadana".

Por su lado, Esquerra Unida Sagunt, que forma parte del equipo de gobierno local, exige el cese de "cualquier apoyo público a la Semana Santa mientras se mantenga la exclusión de las mujeres", al considerar que la decisión de la cofradía "se trata de una discriminación expresa, sostenida y avalada por sus propios órganos, incompatible con los valores democráticos y con los derechos fundamentales recogidos en la Constitución".

Pese a ello, denuncia este grupo municipal en un comunicado, "el Ayuntamiento continúa destinando recursos públicos al desarrollo de esta celebración, aunque en muchos casos de forma indirecta". Según apunta, entre estos recursos se incluyen montaje de escenarios, gastos de promoción, instalación de infraestructuras a través de la empresa pública SAG, limpieza o despliegue de efectivos de Policía Local.

Esquerra Unida considera que esta situación es insostenible y exige al conjunto del equipo de gobierno "que deje de mirar hacia otro lado y asuma una posición clara". Critica "la incoherencia de aquellas formaciones políticas, como PSOE y Compromís, que se presentan públicamente como defensoras de la igualdad y del feminismo pero continúan participando institucionalmente en actos de la Semana Santa y respaldando -tanto desde el gobierno uno como desde la oposición el otro- el sostenimiento de esta celebración en las condiciones actuales".

Es por eso que el concejal de EUPV Sagunt Roberto Rovira, responsable del área de Gestión Sociocultural, Deportiva y Participativa, asegura que no firmará "ningún contrato ni resolución relacionada con la Semana Santa mientras persista esta situación", tras haber rechazado ya la firma de dos contratos vinculados a esta celebración.