Un seminario en IVAM revisará la obra y los contextos históricos de Josep Renau

VALÈNCIA, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) organiza un seminario internacional sobre la obra del cartelista, fotomontador, muralista y teórico Josep Renau los días 21 y 22 de octubre de 2021. El congreso revisará la obra del creador y los contextos históricos en los que desarrolló su trabajo artístico durante su exilio en México y en la República Democrática Alemana a través de nuevas investigaciones y enfoques conceptuales.

Asimismo, se tratará el papel del artista durante la II República y la guerra civil española cuando fue director general de Bellas Artes, avanza el museo en un comunicado.

Renau desempeñó un papel clave, tanto en el traslado de las obras del Museo del Prado para salvaguardarlas de los bombardeos en Madrid, como en el encargo a Picasso de lo que acabaría siendo el Guernica.

El seminario forma parte de las actividades programadas con motivo de la exposición 'Los exilios de Renau', que exhibe el IVAM hasta el 9 de enero de 2022. La muestra está conformada por dos centenares de piezas, algunas monumentales, entre fotomontajes, murales, pinturas, carteles y películas, y revisa la trayectoria del artista valenciano en México, donde trabajó con el gran muralista David Alfaro Siqueiros, y en la Alemania del Este.

El seminario, dirigido por la curadora y profesora de la New York University Jordana Mendelson, contará con la participación de expertos internacionales que revisarán, desde una mirada pluridisciplinar y crítica, la obra de este artista y militante comunista, uno de los intelectuales españoles más importantes del siglo XX.

La primera sesión comenzará con una conferencia a cargo de Jordana Mendelson sobre la función memorial del archivo gráfico de Renau. A continuación, Sebastiaan Faber, catedrático de Estudios Hispánicos en el Oberlin College, examinará las contradicciones del artista en el contexto del exilio mexicano, donde su vida y su obra estuvieron condicionadas por colectivos, instituciones gubernamentales y la necesidad de volcarse en una intensa labor comercial.

DIARIOS DE MANUELA BALLESTER

Abrirá la segunda jornada la ponencia de Carmen Gaitán Salinas, de la Universidad Complutense, que ofrecerá una visión personal de Renau a través de los diarios inéditos de Manuela Ballester publicados bajo el título Mis días en México. Los diarios encierran la vida íntima de Manuela Ballester, así como los puntos de encuentros y las desavenencias entre ella y Renau, tanto en la política y el arte, como en la intendencia del hogar y la familia.

A continuación, la historiadora del arte Erika Wolf analizará la serie 'The American Way of Life' de Renau, en relación con los fotomontajes soviéticos de Alexander Zithomirsky. La conferencia de Oliver Sukrow, por su parte, se centrará en los murales que realizó Renau en la época alemana.

El seminario concluirá con una mesa redonda que lleva por título 'Revisión de Renau en los años 30, desde la perspectiva del exilio' en la que participarán Albert Forment, doctor en Historia del Arte por la Universidad de València y autor del libro Josep Renau. Història d'un fotomuntador; Carl Henrik Bjertröm, doctor de Historia Contemporánea por la Universidad de Londres; y María Rosón, investigadora y doctora en Historia del Arte por la Universidad Autónoma de Madrid.

El seminario es gratuito y se requiere inscripción previa a través del email ivam@consultaentradas.com o en el teléfono 976004973 (de lunes a sábado de 09.00 a 20.00 horas).