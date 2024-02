Serrat recibe con "orgullo y humildad" la medalla de la UJI, así como con "tristeza" por la "desgracia" de València

El cantautor afirma que se ha "conformado" siempre con que la música "acompañe a la gente"



CASTELLÓ, 23 Feb. (EUROPA PRESS) - -

El cantautor Joan Manuel Serrat ha asegurado hoy que recibe con "orgullo y humildad" la medalla que le ha concedido la Universitat Jaume I de Castellón con ocasión de la celebración del 33 aniversario de su creación, aunque también con "tristeza" por la "desgracia que se ha producido en València", en alusión al incendio originado este jueves en un edificio de la zona de Campanar, que afectó a otro bloque de viviendas colindante.

El acto ha comenzado con un minuto de silencio "en solidaridad con el pueblo valenciano", según ha señalado la rectora de la UJI, Eva Alcón, la cual ha señalado que "es un día muy difícil para la Comunitat Valenciana".

Antes del inicio del acto, Serrat ha manifestado ante los medios que recibe la medalla de la UJI "con orgullo y humildad, sabiendo lo que representa una medalla con esta". No obstante, ha manifestado su tristeza por el incendio de València. "No era el día que me esperaba, un día que nos ha sorprendido a todos y mi pensamiento está con el dolor de toda la gente que ayer, hoy y los días que vengan padecerán las consecuencias de una desgracia como la que se ha producido en València", ha dicho.

Por otra parte, ha asegurado que "siempre es bonito que te traten bien y son agradables los abrazos y recibir amor, pero cuando lo recibes en casa parece que es más dulce".

Preguntado por la canción con la que se quedaría de su repertorio, el cantautor ha subrayado que "es imposible responder". "Cada uno elige las canciones que más quiere en función de su relación con esa canción, lo que le ha pasado, dónde le transporta la canción, pero a mi me es absolutamente imposible -elegir-". "Afortunadamente hay un grupo abundante de canciones sin las que difícilmente estaríamos hoy hablando, pero el resto han servido para que estas, que me han ayudado tanto, hayan dado el fruto que han dado", ha añadido.

REIVINDICACIÓN

Respecto a si considera que la música sigue siendo un intrumento para hacer calar las reivindicaciones sociales y democráticas, Serrat ha apuntado que él no ha sido "nunca" tan "definitivo ni tan rotundo" en sus afirmaciones. "Yo me he conformado siempre con que la música fuese lo que creo que es y que acompañara a la gente, pues la música acompaña a gente en sus reivindicaciones, en su pensamiento, y eso es bastante", ha destacado.

"Y a veces se producen algunos milagros como que la gente coge aquellas canciones como bandera de una reivindicación, y eso es una gran satifacción para alguien que se dedica a trabajar un género que está con la gente desde que la gente nace. La gente canta desde que nace y muere con música también. Si la música nos compaña en la vida, es el éxito de los que hacemos música", ha manifestado.

Respecto a quién le dedica la medalla de la UJI, Joan Manuel Serrat ha contado como anécdota que una vez le dieron un premio muy importante y, tras comentárselo a su nieto, éste le preguntó "muy serio": "abuelo, y a ti por qué". "Una respuesta de lo más inteligente", ha dicho.

"Le agradezco a la vida que me haya regalado esta prolongación que son tu descendencia, sobre todo porque son gente sana, que va por la vida con unos valores y la parte de responsabilidad que les toca. Gracias a la vida, a mis hijos y a mis padres, que son los que están por delante de todos", ha concluido.