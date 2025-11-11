SEUR contratará a 240 personas en la Comunitat Valenciana por el Black Friday, Navidad y rebajas

Economía.- Seur refuerza su plantilla con 2.800 incorporaciones para afrontar el Black Friday, la Navidad y las rebajas - SEUR

VALÈNCIA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

SEUR prevé mover más de 33 millones de envíos entre el 24 de noviembre y 12 de enero, con jornadas en las que se superará el millón de paquetes diarios por el Black Friday y la campaña navideña. Para hacer frente a este incremento durante los próximos meses, la compañía incorporará a 240 personas más en la Comunitat Valenciana.

A nivel nacional, SEUR reforzará su plantilla con 2.800 nuevas incorporaciones, principalmente repartidores, personal de nave y de atención al cliente, ha explicado en un comunicado.

El plan de refuerzo incluye también la ampliación de la capacidad operativa mediante nuevas naves y centros logísticos, junto con la incorporación de 2.000 vehículos adicionales, el 33% de ellos sostenibles.

Estas medidas permitirán garantizar los tiempos de entrega y mantener la fiabilidad del servicio en una campaña de alta exigencia. Este año se prevé una campaña especialmente productiva, ya que, según la última edición del E-shopper Barometer de Geopost, grupo al que pertenece SEUR, el 73% de los españoles realiza compras online, un porcentaje que crece por primera vez desde 2021. Por lo que es de esperar que, durante los próximos meses, se produzca un aumento significativo en este canal de ventas.

El director de Operaciones de SEUR, Benjamín Calzón, ha asegurado que la compañía trabaja "cada día para dar el mejor servicio a nuestros clientes, esto significa que durante la campaña de Navidad tenemos que reforzar nuestros equipos para cubrir este aumento de volumen en una época tan importante para los consumidores". "Es nuestra responsabilidad como referentes en España del sector de transporte ofrecer a nuestros clientes la mejor experiencia posible", ha afirmado.