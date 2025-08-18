Shaggy celebrará en el Rototom Sunsplash las tres décadas de su 'Boombastic'

'Move 4 Gaza' toma impulso con una competición nacional de breakdance en Teen Yard para apoyar a colectivos culturales palestinos

CASTELLÓ, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Rototom Sunsplash recibe este martes, en la cuarta jornada de su 'Celebrating Life', el lema con el que conmemora sus tres décadas de trayectoria, al embajador mundial del dancehall: Shaggy, que actuará sobre el Main Stage.

Símbolo de la evolución del reggae y el dancehall desde lo local a lo global, premiado con dos Grammy y nominado en ocho ocasiones a los galardones más relevantes de la industria, Shaggy sintoniza el 30 aniversario del lanzamiento de 'Boombastic', el tema que le catapultó y le proyectó al mainstream internacional, con las tres décadas del festival de Benicàssim.

En la jornada del martes, con la que Rototom acaricia el ecuador de esta edición, el festival presenta el estreno del proyecto live con banda Chalart58 & The Soul Adventurers, un show que el productor de Manu Chao, Fermín Muguruza o Amparanoia protagoniza junto a invitados como Roberto Sánchez, Matah, Sr Wilson, Morgana Souljah y el cantante inglés Joe Yorke, según ha informado la organización en un comunicado.

La puesta en escena sobre el Main Stage la completan Ijahman Levi, y su sonido profundamente introspectivo y espiritual, en una actuación junto a la mística banda Culture y la voz de Kenyatta Hill, hijo del exlíder de la formación Joseh Hill, al frente.

El escenario Lion Stage recibirá a Mellow Mood desde Italia y a los mexicanos Antidoping, que actuarán también el 20 de agosto ante los internos del centro penitenciario de Albocàsser, en el marco de la colaboración del festival y su Fundación Exodus con Instituciones Penitenciarias, para llevar el espíritu del certamen a la población reclusa.

Por otra parte, el Foro Social abordará en el Teatre Municipal de Benicàssim la crisis climática a través de un debate urgente sobre el presente y futuro del planeta con Sonia Guajajara, ministra de los pueblos indígenas de Brasil, y Fernando Valladares, doctor en Ciencias Biológicas por la Complutense de Madrid e investigador del CSIC.

A través de un diálogo titulado 'Crisis climática: ¿estamos a tiempo?', Guajajara aportará una "visión clave" desde los territorios indígenas, "guardianes de la biodiversidad y a su vez comunidades especialmente vulnerables a los efectos de la crisis climática" y pondrá el foco en los derechos de los pueblos originarios, la defensa de la Amazonía y la necesidad de incluir saberes tradicionales en las soluciones globales. Valladares, por su parte, acercará una visión científica "rigurosa y actualizada" sobre el estado del cambio climático, los impactos ya observables y las estrategias de mitigación y adaptación necesarias.

'MOVE 4 GAZA'

Siguiendo el perfil de acción social y de compromiso con la paz y los derechos humanos, este martes levará anclas en Teen Yard el proyecto 'Move 4 Gaza', una acción colectiva que lleva el "espíritu de Palestina hasta el corazón del festival" a través de tres propuestas culturales para mostrar una "pequeña parcela" de la vida cultural de Gaza y donar el 100% de lo recaudado a cuatro proyectos que siguen trabajando en la Franja.

La acción programada para este martes en la zona para público adolescente es una competición de breakdance solidaria llamada 'Get Down 4 Gaza', con 16 parejas de baile de diferentes ciudades españolas.

Toda la recaudación a través de esta y del resto de acciones que integran la iniciativa 'Move 4 Gaza' irá destinada a la escuela de danza Camps Breakers; la compañía Foursan Trouppe for Art, que trabaja para fortalecer la identidad cultural palestina a través del arte, de la danza folclórica del Dabke, el teatro y el cine; el colectivo Breaking 48, que utiliza el baile, en concreto el breakdance, como instrumento de resistencia cultural en la franja de Gaza; y Free Gaza Circus Center, que ofrece a la juventud palestina un espacio donde explorar, expresarse y experimentar la libertad desde las artes circenses.