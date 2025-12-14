Sigue lloviendo con persistencia e intensidad en el sur de Castellón y norte de Valencia: "Casi nueve horas sin parar"

Situación de alerta roja por lluvias extremas por el paso de la borrasca Emilia, en el Barranco del Poyo a su paso por Picanya, a 14 de diciembre de 2025, en Picanya - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las precipitaciones siguen descargando durante la tarde de este domingo con persistencia e intensidad moderada en el sur de Castellón y extremo norte de Valencia. De hecho, lo "más significativo" en esta primera zona, más que la intensidad, ha sido la persistencia, ya que lleva lloviendo "casi nueve horas sin parar", según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Así, pasadas las 19.00 horas las tormentas siguen el mar y no han tocado tierra, salvo alguna descarga aislada en el norte de Valencia y por el litoral de Castellón. De hecho, se ha registrado numerosa actividad eléctrica en esta zona.

Según advierte Aemet, dentro de la "gran incertidumbre" derivada de las tormentas marítimas cuando no hay un gran chorro de viento que las dirija de mar a tierra, en la tarde de este domingo siguen los entornos favorables para que en las próximas horas alguna de esas tormentas toque tierra y provoque chubascos "muy intensos".

En cualquier caso, el organismo estatal recalca que se mantienen los avisos activos, aunque durante el día la situación ha sido "relativamente tranquila", salvo las lluvias de la madrugada en la Safor, que acumularon más de 100 l/m2, y de las últimas horas en el sur de Castellón, que acumulan entre 60 y 80 entre Nules y Borriana.

Y subraya que sigue activo el aviso rojo en el litoral de Valencia hasta las 06.00 del lunes y naranja en el interior, mientras que en el sur de Castellón pasará de amarillo a naranja a las 00.00 horas, donde se mantendrá hasta las 18.00 horas.

No obstante, avisa de que hasta este lunes por la tarde, cuando el viento gira a suroeste, no habrá un "claro descenso" del riesgo meteorológico en el norte de Valencia y en Castellón, por lo que, según explica, en el norte de Valencia, tras finalizar el aviso rojo a las 06.00 horas, pasa a naranja hasta mediodía.