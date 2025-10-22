Siguen este miércoles las altas temperaturas y en Valencia no se descartan rachas muy fuertes de viento

VALÈNCIA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las altas temperaturas se mantienen este miércoles en la Comunitat Valenciana y pueden alcanzar los 30º y no se descartan rachas muy fuertes de viento del oeste en el interior o el prelitoral de Valencia, según la predicción de Aemet.

Así, la Comunitat Valenciana amanece con cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas en general y de nubes bajas por la mañana en el interior de Valencia.

Las temperaturas mínimas tendrán un ligero ascenso, mientras que las máximas registrarán pocos cambios y llegarán a los 30º en Alicante, los 29 en València y los 28º en Castelló.