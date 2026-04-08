CASTELLÓ 8 Abr. (EUROPA PRESS) - -

Siloé se incorpora al cartel de SOM Festival en su única actuación en Castellón en 2026, que actuarán el 30 de julio en el Real Club Marítimo de la ciudad, según ha informado la organización en un comunicado.

El festival, que se celebrará en Castelló del 17 de julio al 9 de agosto, sigue consolidando una programación diversa que combina artistas consagrados y nuevos talentos. La incorporación de Siloé refuerza la apuesta del ciclo por sonidos contemporáneos que conectan con el público actual.

Siloé llega a SOM Festival en uno de los momentos más destacados de su trayectoria, con una propuesta que fusiona pop, electrónica y raíces de autor, y que se ha consolidado como una de las más singulares del panorama nacional.

Con esta nueva confirmación, SOM Festival sigue completando un cartel que ya cuenta con nombres como Sergio Dalma, Rosana, Los Delinqüentes e Iván Ferreiro, ofreciendo una programación pensada para todos los públicos en un entorno único en la temporada de verano en la Costa del Azahar.

Las entradas para esta nueva fecha ya están disponibles a través de los canales oficiales del festival. SOM Festival es una producción de Disparate Entertainment y Vibra Music y cuenta con la colaboración y el apoyo de Ayuntamiento de Castelló, Port Castelló, Diputación de Castellón y Generalitat Valenciana.